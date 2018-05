Supermarkeder sender plastikvatpinde på porten

Det sker som led i en indsats for at begrænse plastikforurening. Forurening med plastik, der ofte ender i havet, har fået stor fokus de seneste år, da mængden af plastik i havene har nået alarmerende højder.

Coop, en af Danmarks to supermarkedsgiganter, stopper salget af vatpinde af plast. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

- Vi kommer til at have en langt mere kritisk brug af plastik i de varer, vi sælger. Og vi kommer til at træffe langt mere miljørigtige valg af materialer, når vi sætter produkter på markedet.

- Selv om plastik i nogle sammenhænge kan have mange miljømæssige fordele, som mange forbrugere ikke nødvendigvis er opmærksomme på, så er der også tilfælde som dette, hvor papir klart er den bedste løsning for miljøet, skriver Coops CSR-direktør, Signe Frese, i meddelelsen.

Coop ejer supermarkedskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Irma, Fakta og Brugsen. Coop er igen ejet af sine over en million medlemmer.

Også detailkæden Føtex stopper salget af plastikvatpinde. Det oplyser koncernen bag, Dansk Supermarked, der fra 1. juni skifter navn til Salling Group.

Farvel til vatpinde bringer glæde hos Danmarks Naturfredningsforening, fordi vatpindene kan ende i havet eller skabe problemer på rensningsanlæg.

- Det er et super godt initiativ af Coop. Vi ved, at vatpinde smides i toilettet, så det giver god mening at lave vatpinde af et andet materiale.

- Vi er nemlig nødt til at sætte ind alle de steder, vi kan, for at komme problemet med plast i naturen til livs, skriver Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk senior rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, i meddelelsen.

Føtex understreger, at de nye vatpinde af papir ikke bliver dyrere for kunderne. Plastikforureningen bliver jo ikke mindre, hvis kunderne bare går i en anden butik og køber dem, lyder det.

På spørgsmålet om, hvorfor Dansk Supermarked ikke bare siger farvel til plastikvatpindene i alle koncernens kæder med det samme, hvis det for alvor skal batte noget, svarer ansvarlighedsdirektør Jonas Schrøder:

- Det handler om, at vi har noget på lager, som det er bedre at bruge først. Herefter kommer vi også til at udfase det i de andre kæder snarest muligt. Tidshorisonten i Føtex er i august. I de andre kæder vil det ske om maksimalt 6-12 måneder, siger han.