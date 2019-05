Det er ikke rigtig lykkes at få det 19,6 milliarder kroner dyre signalprogram til at fungere i de nuværende tog. Derfor må København-Ringsted åbne med to signalsystemer. Det nye ERTMS, og det traditionelle program med lyssignaler. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Superjernbane åbner i en discountudgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superjernbane åbner i en discountudgave

Erhverv - 30. maj 2019 kl. 06:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Tomas Revsbech København-Ringsted banen er ikke bare det største jernbaneprojekt i nyere dansk historie, men også landets allerførste højhastighedsjernbane. Det betyder, at togene kan køre op til 250 km/t mod maksimalt 180 km/t for lyntogene og 160 km/t for regionaltogene i dag.

Men et par bump på den sidste del af rejsen frem mod åbningen har betydet, at åbningen af banen er blevet udskudt et halvt år, ligesom banen åbner med bare én togafgang i timen i hver retning. Det vel og mærke et regionaltog mellem København og Nykøbing F. Først efter sommerferien bliver der indsat en afgang i timen med lyntoget mod Fyn og Jylland. Lang tid frem vil hastigheden således ikke komme i nærheden af 250 km/t.

Det ene bump består af et nyt signalprogram til jernbanen, som man har haft svært ved at få til at fungere i de efterhånden aldrende tog, der skal køre på banen de første år. Det bump vender vi tilbage til.

Det andet bump består af en ombygning af Ringsted Station, som har skullet koble den nye bane på den eksisterende bane mellem Ringsted og København via Roskilde.

Tilkoblingsprojektet er nemlig blevet langt dyrere, end man havde regnet med. Det fortæller Tommy O. Jensen, redaktør på Dansk Jernbaneklubs tidsskrift, Jernbanen.

- Hele baneprojektet havde fra start et budget på 10 milliarder kroner, som man for alt i verden skulle holde sig inden for. Det er faktisk lykkedes, når det gælder den nybyggede strækning til Ringsted. Derimod har der været problemer med at holde budgettet, når det gælder tilslutningen af banen i Ringsted. Så da man når frem til at skulle beslutte en tilslutningsløsning for at koble den nye bane på i Ringsted, ender man med en skrabet løsning for at holde budgettet, forklarer han.

De øvrige tilslutningsmodeller indeholdt byggerier af helt nye jernbanebroer uden for byen, der gav mulighed for at sende tog gennem Ringsted med 200 km/t uden at genere togtrafikken på stationen. De havde bare det minus, at de også var væsentligt dyrere at gennemføre end den løsning, man nu er endt ud med.

Transportpolitikerne på Christiansborg endte derfor i sidste ende med at nikke ja til en løsning, hvor den nye bane er koblet på den eksisterende bane inde på selve Ringsted Station. Det betød blandt andet, at togene kun måtte køre 180 km/t gennem Ringsted.

Men selv om man valgte en skrabet model, har det siden vist sig, at også den løsning blev dyr. Faktisk dobbelt så dyr, som budgetteret.

Derfor er man endt med at bygge en discountudgave af den allerede skrabede model for en tilslutning af banen i Ringsted, hvor man må nøjes med at passere Ringsted med 120 km/t.

Læs mere i Erhverv Sjælland