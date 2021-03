Suez-trafikprop kan tvinge skibe på dyr tur rundt om Afrika

Containerskibet "Ever Given" har torsdag morgen ligget stille på tværs af Suez-kanalen i omtrent et døgn, efter at det stødte på grund tirsdag morgen nær havnebyen Suez.

Hvis det ikke lykkes snart, skal andre skibe nemlig til at overveje, om man skal sejle syd om Afrika i stedet for igennem Suez-kanalen og videre gennem Middelhavet.

- Det betyder selvfølgelig forsinkelse af varerne. Det betyder, at der skal bruges langt mere brændstof. Så det er selvfølgelig meget dyrere, siger han.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters bliver cirka 12 procent af verdens gods fragtet gennem kanalen. I 2020 svarede det ifølge det statsejede Suez Canal Authority (SCA) til 1,17 milliarder ton gods.

Ifølge Danske Rederier lå der onsdag 14 danskopererede skibe inden for 100 sømil af det grundstødte skib.

På myshiptracking.com kan man se, at der i Middelhavet ligger to Mærsk-containerskibe, som sejler under dansk flag, cirka 90 sømil nord for skibet.

Hvorvidt de ventende skibe vil tage turen syd om Afrika afhænger både af deres fornemmelse af, hvornår der igen er fri passage, og hvor de ligger i køen til at passere igennem Suez-kanalen.

Forsinkelsen er ubelejlig, forklarer Jacob Clasen, fordi så meget af verdenshandlen går igennem det egyptiske stræde.

- Det er bekymrende.

- Alt den produktion, som sker i Asien og forbruges i Vesteuropa - ipads og fjernsyn - går igennem Suez-kanalen, siger han.

Der er modstridende oplysninger om, hvorvidt det var motorsvigt eller kraftig vind, der førte til, at skibet kom ud af kurs og stødte på grund.

Nyhedsbureauet Reuters kunne torsdag morgen berette, at slæbebåde forsøger at hive skibet fri, mens gravkøer forsøger at grave skibet fri inde fra bredden.