Succesvirksomhed med milliardomsætning klar til at udvide

Erhverv - 03. juni 2021

Administrerende direktør for ConvaTec Infusion Care, John Lindskog peger gennem vinduerne ud på en plads, hvor der holder biler.

- Her skal vi bygge 3000 kvadratmeter bygning. Vi har lige fået tilladelse, fortæller han.

ConvaTec Infusion Care laver infusionssæt. Det er en tynd slange, som bliver koblet til en insulinpumpe. Insulinpumpebehandlingen giver for patienter med type 1-diabetes en mere stabil og korrekt dosering. Det medvirker til mindre udsving i blodsukkeret for diabetikere, og det er en fordel for patientens almene sundhedstilstand.

Slangen sidder i tre dage af gangen, inden den bliver skiftet. Det betyder, at hver patient, som får lige denne behandling, bruger mere end 120 sæt om året. På verdensplan gælder det for 800.000 brugere, og det kan ses på regnskabet.

- Jeg overtog ledelsen i 1999. Dengang omsatte vi for 100 millioner kroner, sidste år lå omsætningen på 2,5 milliarder kroner, siger John Lindskog og forklarer, at omsætningen kommer fra Osted og to fabrikker i Mexico, som laver det samme som Osted.

ConvaTec Infusion Care er den absolut førende inden for sit område, og insulinpumpebehandlingen har længe været i vækst som behandlingsform til type 1-diabetikere.

- Vi har med vores nyeste infusionssæt fokuseret på at skabe en meget intuitiv håndtering, som især i disse tider understøtter behovet for enkle løsninger, når kommunikationen med kunder og brugere er begrænset til at være online. siger John Lindskog og forklarer, at disse innovative løsninger støtter op om ConvaTecs overordnede vision om »at forbedre livet for de mennesker, vi berører«.

Stor markedsandel Det er et tilfælde, at der ligger en milliard-virksomhed i Osted.

- Grunden til, at vi ligger her, er, at Mærsk købte et firma, som lå her, siger John Lindskog og forklarer, at Mærsk Medical blev etableret i Osted i 1970'erne. I 2002 skiftede virksomheden navn til Unomedical, og i 2008 blev de en del af ConvaTec Koncernen.

I skattetermer hedder virksomheden stadig Unomedical A/S og er blandt de 50 største skatteydere i Danmark.

- Første kvartal i år vækstede vi 13 procent i forhold til samme kvartal året før, fortæller John Lindskog.

Det er den store efterspørgsel, som betyder, at virksomheden er nødt til at bygge igen. Det skete sidst for cirka 20 år siden.

- Der er ikke så mange i Danmark, som laver det her. Vi er tæt på at være de eneste, og vi har 70 procent af markedet i verden, siger John Lindskog.

Den nye bygning vil betyde, at ConvaTec kan få et stort anlæg mere, samt mere lagerplads. Så har de fire produktionslinjer, hvor de to er meget store anlæg.

- Vi fordobler produktionskapaciteten på vores nyeste produkt, som er det, der er mest i vækst, fortæller John Lindskog og oplyser, at der også bliver lavet produktudvikling i Osted.

Mange nye medarbejdere Slangerne, der bliver produceret i Osted, ryger videre til et firma i Holland, hvor de går gennem en proces for at blive sterile.

Herefter ryger infusionssættene til europæiske og amerikanske kunder.

- Størstedelen ryger til USA, fortæller John Lindskog.

ConvaTec kunne eksempelvis ligge tæt på en af de store Novo Nordisk lokationer, Novo er en større aktionær i ConvaTec, men for ConvaTec er Osted en glimrende beliggenhed.

Det gælder blandt andet, når de skal have nye medarbejdere.

I løbet af det seneste år er antallet af medarbejdere øget fra 250 til 380. I produktionen arbejder de i treholdsskift.

John Lindskog forklarer, at i Storkøbenhavn ligger der andre virksomheder, som laver medical-devices, og det har hjulpet på rekrutteringen.

En del af de nye medarbejdere bliver nu trænet, så de er klar, når den nye bygning og det nye anlæg er klar. Der vil derfor ikke blive ansat flere medarbejdere til den tid.