Succesfuldt skønheds-firma retter blikket mod Dubai

09. januar 2020

De står begge to deroppe på hylden. Ved siden af hinanden som de flokdyr, gazeller jo er.

- Jeg er både taknemmelig for det selvfølgelig, men jeg er også stolt af det. Og jeg ved også, at det har været hårdt arbejde. Men jeg er vildt stolt af det. Og jeg synes, det er godt gået, siger Jane Varto Skjelmose entusiastisk.

Det er hende, der for 25 år siden stiftede virksomheden Beauty Akademiet.

- Jeg gør jo det her for at skabe en virksomhed, hvor jeg har råd til at have mennesker ansat. Og jeg er bare vildt stolt over, at vi både kan sælge nogle varer, men vi også formår at skabe et overskud og skabe en sund forretning, fortæller Jane Varto Skjelmose.

I 1994 havde Jane Varto Skjelmose været uddannet kosmetolog i fem år. Hun havde åbnet sin egen hudplejeklinik, men da en leverandør fik brug for hjælp, begyndte hun at arbejde for ham sideløbende.

Men da han ville flytte til udlandet, foreslog han, at Jane Varto købte firmaet.

Også selv om hun ikke havde pengene.

- Og så køber jeg faktisk hans virksomhed. Dengang var jeg så ung og uerfaren på en eller anden måde, så jeg tænkte ikke så meget over det. Men vi lavede et lille hæfte, hvor vi skrev, hvad jeg gav for virksomheden. Og hver uge cyklede jeg så ud til ham og gav ham 5.000 kroner, husker Jane Varto Skjelmose.

Efter en del cykelture stod Jane Varto Skjelmose med to firmaer: en hudplejeklinik og engrosvirksomheden, som hun nu havde døbt Beauty Akademiet.

Og i 2000 valgte hun at skille sig af med klinikken og udelukkende fokusere på at sælge hudplejeprodukter til læger, sygeplejersker og kosmetologer, så de kan bruge dem i deres behandlinger.

- Det er vigtigt at vedligeholde vores hud. Det svarer faktisk til, at du kan gå ned at købe et par støvler. Dem kan du gå med en hel vinter, men de ser forfærdelige ud, når vinteren er gået. Men du kan også købe støvlerne og så tænke: »Jeg pudser dem en gang om ugen«. Så har du bare nogle støvler, der er flottere, når vinteren er slut. Sådan er det også med vores hud, understreger Jane Varto Skjelmose.

Det primære mærke, som Beauty Akademiet sælger, hedder pHformula.

- Alt er baseret på syre. Og det er baseret på, hvordan man skaber sundhed i væv. Og hvordan man får vævet til at arbejde for sig, forklarer Jane Varto Skjelmose.

I 2018 fik firmaet så deres første af Børsens Gazelle-priser, og nu, hvor Beauty Akademiet kan fejre deres 25-års jubilæum, har den fået følgeskab af en mage fra 2019.

- Det synes jeg da bare er sejt! Jeg synes da, at det et totalt cool, udbryder Jane Varto Skjelmose.

Nøglen til succes har været høj faglighed og engagerede, professionelle medarbejdere.

Og ikke mindst forholdet til dem, de leverer hudplejeprodukter til.

- Vi har rigtig meget nærvær med vores engroskunder. Så vi kender vores kunder. Ligegyldigt om de ligger i Skagen eller på Bornholm eller på Færøerne, så har vi et personligt link til alle vores kunder, siger Jane Varto Skjelmose.

Selv om firmaet har base i Høje-Taastrup - og et enkelt showroom i København - så er kikkerten indstillet på et eventyr lidt længere væk.

- Det næste nye eventyr, vi skal tage fat på, det er, at vi sammen med pHformula i Barcelona arbejder på at åbne i Dubai. Og det bliver vildt spændende! Og jeg glæder mig som en lille baby til det, siger Jane Varto Skjelmose begejstret.

Og de fine statuetter på hylden skal da heller ikke nøjes med at være et par.

- Da vi var til Børsens Gazelle-arrangement, da hørte jeg, at hvis man fik fire Gazeller i træk, så var man maraton-Gazelle. Så det er klart, at det skal vi være!