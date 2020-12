Se billedserie - Jeg skriver bøger, fordi jeg ikke kan lade være, men jeg skriver ikke til jer læsere og ledere. Jeg skriver for mig selv og for at få styr på tingene inde i mit hoved. Jeg er også meget krævende overfor mine redaktører, men det betyder også, at mine kunder gennem mine bøger ved, hvem jeg er. Bøgerne er mig, og nu arbejder jeg kun sammen med nogen, der vil de samme ting som mig, siger Christian Ørsted. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Succesforfatter om ledelse: Forandringer sker på stabilt fundament

08. december 2020

Hvis du har taget en lederuddannelse, så er du uden tvivl stødt på teorierne om at skabe motivation og forståelse for forandring ved hjælp af metaforen »den brændende platform«. Vi skal have fornemmelsen af at stå på en brændende platform for at flytte os.

Den teori og en række andre om effektivitet, præstation og mening bliver der gjort grundigt op med i forfatteren Christian Ørsteds bog, »Fatale forandringer«. Bogen, der er udkommet her i 2020, er en efterfølger til bestselleren »Livsfarlig ledelse«.

- Ingen i olie- og gasbranchen kunne drømme om at bruge »den brændende platform« som en god metafor. Et stort pres på folk får ting til at ske, men det er nødvendigvis ikke de rigtige ting, siger Christian Ørsted, der i november var gæst i Frederiksborg Amts Avis Læselounge, hvor ledere læser og diskuterer ledelseslitteratur.

FAKTA Christian Ørsted

Forfatter til bøgerne

Fatale forandringer (2020)

Livsfarlig ledelse. Forstå de psykologiske mekanismer, der styrer dit arbejdsliv (2013)

E-business. Digitale forretningsstrategier. Sammen med Jesper Bove-Nielsen. (1999)

Indehaver af konsulentvirksomheden Christian Ørsted Udvikling & Ledelse

Uddannet cand.merc.

Hjemmeside: https://www.christianorsted.dk/ Ingen nemme metoder I »Fatale forandringer« understreger Christian Ørsteds gennemgang af de kendte ledelsesteorier, at teorierne kan forklare, hvordan vi leder i en uforudsigelig verden præget af komplekse og modstridende krav, men de er ikke løsningen.

Der er ikke nogen nemme tilgange til ledelsesopgaven, der lige kan læres og topstyring er ikke løsningen. I stedet skal der skrues ned for planer og styring, men op for at afveje de ting, der er på spil, så der kan træffes gode beslutninger, forklarer forfatteren.

- »Fatale forandringer« er en bog til ledere, der er i gang med forandringer, og med den vil jeg gerne lave fortællinger, der ender mere lykkeligt end i »Livsfarlig Ledelse«, siger Christian Ørsted.

Ledere ved ikke alt Hans budskab er blandt andet, at en leder ikke kan vide alt, og derfor skal han eller hun både være god til at lytte til de medarbejdere, der råber højest, kritiserer og måske nogle gange bliver vrede på chefen, men også være i stand til at trække den tavse viden ud af de medarbejdere, der foretrækker at holde mund.

Det handler om at skabe plads til at diskutere det, der virker og ændre det, der ikke virker og sikre, at alles intelligens og faglighed kommer i spil.

Christian Ørsteds bog »Fatale forandringer« er udkommet i 2020 og er en efterfølger til bestselleren »Livsfarlig ledelse«. Foto: Kenn Thomsen

Alle skal bidrage »Det er et afgørende skifte fra at give folk lov til at sige deres meninge, til at forlange, at folk bidrager, prøver, udfordrer og medvirker til, at forandringer lykkes,« står der blandt andet i den 270 sider lange bog.

Det er nemlig ikke blot et spørgsmål om at give plads til, at medarbejderne kan ytre sig, men at forvente og arbejde for, at de deltager med ideer, spørgsmål og overvejelser, og det kan man opnå ved at arbejde med den »psykologisk tryghed«.

- Psykologisk tryghed handler om den stabilitet vi har, når vi kan regne med hinanden, men et enkelt røvhul i en gruppe kan ødelægge det hele. Hvis man frygter at tabe ansigt eller træde andre over tæerne, så er den letteste løsning at holde sin kæft, og de medarbejdere, der ikke vil arbejde under sådan en kultur, de bliver ikke hængende for at gøre tingene bedre. De finder i stedet et andet job, siger Christian Ørsted.

- Alle er vigtige, men de tavse hører vi ikke. Derfor skal man som leder tage styring på processen og være aktivt opsøgende og nysgerrig i forhold til de tanker, organisationens medlemmer gør sig, siger han.

Konflikter er en gave I sin bog understreger Christian Ørsted, at det ikke handler om at skabe hyggelig enighed. Ambitionerne må gerne være høje. Uenigheder og konflikter er en gave, så længe det er et spørgsmål om faglighed og ikke personlige angreb.

- De steder, hvor det går godt med at opbygge psykologisk tryghed, der viser ledelsen oprindelig interesse for medarbejdernes erfaringer og viden. Det tager tid, men den tid er givet godt ud, for ellers går man glip af vigtig viden, eller der opstår brok, og den forsvinder ikke.

En del af opgaven - Ledere, der kan skabe resultater i samspil med andre, de kan give dig følelsen af at være mere klog, respekteret og hørt. Efter et møde med sådan en leder, går folk derfra med en kæmpe arbejdsbyrde og med et kæmpe smil, fordi de er en del af en vigtig arbejdsopgave, siger han.

- Jeg forstår ikke det vanvid, der foregår, når forandringsledelse smider al sund fornuft over bord. At skabe forandringer handler om at arbejde sammen med andre fagligheder og værdier. Diversitet er nødvendigt for at løse en opgave godt, siger han og forklarer, at i det øjeblik en »platform brænder under en virksomhed«, så er det ofte for sent at gøre noget. Forberedelsen til kaos skal ske længe inden ved at inddrage alle, så forandringerne forstås helt ude i yderste led.

- Ledelse er ikke en person men et produkt af, at vi gør ting sammen. Denne bog er i opposition til, at vi som ledere tror, at vi ved, hvad der er det rigtige at gøre, siger Christian Ørsted.

Han har i mere end 20 år arbejdet med undervisning og rådgivning hos bl.a. Novo Nordisk, Røde Kors, Coca-Cola, FN, A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank, Ørsted og Udenrigsministeriet, og det er bøgerne, der åbner dørene til de interessante konsulentopgaver.

- Jeg skriver bøger, fordi jeg ikke kan lade være, men jeg skriver ikke til jer læsere og ledere. Jeg skriver for mig selv og for at få styr på tingene inde i mit hoved. Jeg er også meget krævende overfor mine redaktører, men det betyder også, at mine kunder gennem mine bøger ved, hvem jeg er. Bøgerne er mig, og nu arbejder jeg kun sammen med nogen, der vil de samme ting som mig, siger Christian Ørsted.

Christian Ørsted var i november gæst i Frederiksborg Amts Avis Læselounge, hvor ledere læser og diskuterer ledelseslitteratur. Foto: Kenn Thomsen