Styrtdyk på børsen i USA udløste handelsstop

De massive kursfald medførte altså et handelsstop. Reglerne om handelsstop er til, for at der ikke skal opstå panik. Handlen genoptages efter et kvarter.

Handlen er blevet genoptaget, og faldene er nu mere moderate end før. De tre store indeks falder efter omtrent en halv times handel mellem 6,1-6,9 procent.

Faldet kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, onsdag aften efter børslukning annoncerede en stribe tiltag til at modvirke spredningen af coronavirus.

Hvis aktieindekset S&P 500 falder med syv procent på en dag, bliver al handel sat på pause i 15 minutter.

På de amerikanske aktiemarkeder er der nogle mekanismer på plads, der suspenderer handlen kortvarigt i tilfælde af store fald.

Der kan ske yderligere suspendering af handlen, hvis indeksene fortsætter med fald.

Hvis S&P 500-indekset fortsætter sit fald til 13 procent på en dag, vil handlen igen blive suspenderet i 15 minutter.

Hvis aktiekurserne stadig dratter ned, og S&P 500-indekset rammer et fald på 20 procent på en dag, så bliver handlen lukket for resten af dagen.

I onsdagens handel blødte de amerikanske aktier også kraftigt. Her faldt de tre ledende indeks mellem 4,7 og 5,9 procent.

Det danske aktiemarked har indtil videre også haft en hård dag. Det ledende danske indeks, C25, falder torsdag eftermiddag 6,4 procent klokken lidt over 15.

Samme vej glider de europæiske aktier torsdag. Det store fælles europæiske Stoxx 600-indeks er i bakgear, Det falder med 9,4 procent omkring klokken 15. Det er det største fald siden 2008.