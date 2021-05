Styrelse politianmelder Børsen for mulig coronasvindel

Slots- og Kulturstyrelsen har politianmeldt dagbladet Børsen for mulig svindel med coronakompensation.

Det oplyser Kulturministeriet tirsdag aften i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at en advokatundersøgelse, der er bestilt af Børsen selv, har vist, at der er blevet manipuleret med annonceindtægterne hos mediet i et forsøg på at få mere corona-støtte.