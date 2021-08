Se billedserie En af konceptets styrker er, at man kan få lidt af hvert på et street-foodmarked. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Streetfood breder sig i provinsen

De populære madmarkeder er ikke længere et storbyfænomen. Streetfood har bredt sig til provinsen

12. august 2021

Duften af nyklippet græs og frisk saltvand smyger sind ind i næseborene, mens man går rundt blandt de sorte træhytter.

Menukortene frister med sushi i den ene hytte, lune fiskefrikadeller åbenbarer sig i den næste, og den hvide skrift på genboens sorte skilt lokker med irsk-skotsk folkemusik og mulighed for at tage mad med fra en af de andre hytter.

Det her er Stejlepladsen. Det nye streetfood-marked på Enø, der ligger tæt på Næstved. Og det er bare seneste skud på stammen i en stigende trend.

- I høj grad. Og det er en tendens, vi har set igennem nogle år efterhånden, hvor Torvehallerne inde i København var et af de første steder, fortæller Nadeem Wasi, der er medlemschef i Horesta.

Han påpeger, at mad aldrig har fyldt så meget for os danskere, som det gør nu. Og det kommer til udtryk på mange måder, tilføjer han.

- Danskerne er nysgerrige, vi vil gerne gå ud at prøve nye oplevelser af, og en af de måder, man kan gøre det på, er at opsøge et madmarked eller foodcourt, siger Nadeem Wasi

På Stejlepladsen går streetfood og naturen hånd i hånd

Nu er det hvermandseje Det nye streetfood-område Stejlepladsen på Enø ligger lige ned til vandet. Og netop naturen spiller en stor rolle, når der skal laves streetfood-markeder.

- Det, som mange streetfood-markeder gør, det er, at de finder en placering, som er lidt mere landlig. Med grønt omkring for at skabe stemning. Så giver det ligesom et samlet hele, som hviler i sig selv på en måde. Og bliver sin egen attraktion, forklarer Donna Isabella Caroline Sundbo, der lektor og ph.d på Professionshøjskolen Absalon og ekspert i blandt andet innovation inden for turisme og fødevareoplevelser.

Hun bekræfter tendensen med, at streetfood nu ikke længere er et storby-fænomen.

- Nu er det kommet ud til vandkantsdanmark. Ud i sommerlandet. Og er derfor blevet en del af den brede befolkning. Og hvermandseje. Altså ikke kun for de udvalgte få, siger Donna Isabella Caroline Sundbo.

Det uformelle er i højsædet Og streetfood, foodcourts eller ganske enkelt bare madmarkeder har sin helt egen charme. Dels kan man prøve noget nyt, fordi der ofte er et stort udbud af forskellige køkkener.

- Nogen vil gerne spise fisk, andre er til burgere, nogen er veganere, og hvordan kombinerer man det? Det kan man her, forklarer Donna Isabella Caroline Sundbo.

Og så er det uformelt. Det er ikke stedet for dig, der sætter stor pris på hvide duge og skinnende bestik. Her er der knive, gafler og skeer af træ og tallerkener af pap.

- Det er det, man orker i sommervarmen. Man orker ikke at sidde pænt og tage det pæne tøj på og smile, hvid dug på bordene, sige de rigtige høflighedsfraser og alt sådan noget. Det skal være lidt uformelt. Og sommerligt. Og så også det, at det er hyggeligt. Som selvfølgelig hænger sammen med det uformelle. Det er virkelig meget vigtigt med stemningen, påpeger Donna Isabella Caroline Sundbo.

Streetfood giver status Streetfood-markeder er ikke kun et trækplaster for turister. Det sætter også sit helt eget præg på lokalmiljøet.

- Det giver jo et oplevelsestilbud til lokalområdet. På en eller anden måde bliver det også lidt et statussymbol. Det viser, at her sker noget nyt og spændende, siger Donna Isabella Caroline Sundbo.

- Men det bliver også et socialt samlingspunkt. Både i den forstand, at det er et socialt rum, og man sidder og snakker og spiser og har det hyggeligt. Men også i den forstand, at det bliver et socialt samlingspunkt for lokalmiljøet. Man har noget at snakke med naboerne om, tilføjer hun.

Trillebør og takeaway Tilbage på Stejlepladsen får to af de erhvervsdrivende lige lidt luft udenfor. Middagssolen bager. Ligesom dagen før.

På den anden side af bredden henter en gråhåret mand iført orange bukser en trillebør. Han smider en sort plastikspand med fiskenet op i trillebøren og læsser den af i træmolens modsatte ende, mens mågerne holder øje fra deres bundgarnspæle.

