Strategiske fortællinger: Et værktøj, der vinder tillid

Erhverv - 22. juni 2020 kl. 10:14 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strategisk storytelling er ikke en metode, man kan lære på et enkelt weekendkursus. Det er et værktøj, der løbende skal skærpes og forbedres, men når man kommer i gang, så vil man opdage, hvordan den enkeltes strategiske fortællinger skaber tillid og baner en hurtigere vej til det salg, der er ens mål.

Det fortæller salgsdirektør i Danica Pension i Lyngby, Ulla Højland Jensen, der har brugt strategisk storytelling i sælgergruppen i SEB Pension. SEB Pension blev opkøbt af Danica Pension i 2018. Da Ulla Højland Jensen var med til at rulle strategisk storytelling ud i sælgergruppen, så mente alle inklusive hende selv, at de var drevne i at snakke sig ind på folk.

Var slet ikke verdensmestre - Men vi opdagede, at vi slet ikke var verdensmestre, og vi blev bevidste om, hvad det er, historien skal gøre ved modtageren, siger hun og forklarer, at det blandt andet handler om at træne, ligesom når man skal sætte sig ind i og formidle svært fagligt stof.

Træningen handler om, at de personlige historier, som sælgeren bruger ved sine kundemøder, ikke bliver fortalt bare for at underholde, men for at efterlade et usagt indtryk, der huskes længe, efter mødet er slut.

- Når man er sælger i skarp konkurrence med mange andre, så handler det om at sætte et aftryk, som modtageren kan huske og mærke i stedet for at komme med en præsentation fyldt med tal og fakta om afkast, vilkår og priser.

- Strategisk storytelling kan bruges i situationer, hvor man har med mennesker at gøre. Metoden knytter bånd menneske til menneske, så du vinder noget tillid og hurtigere bliver anerkendt som en mulig samarbejdspartner, siger Ulla Højland Jensen.