Morten Hübbe, koncernchef i Tryg, har fredag præsenteret regnskab for andet kvartal af 2021. (Arkivfoto)

Stort opkøb sender bundlinjen hos Tryg i minus

Havde det ikke været for opkøbet af RSA, så ville Tryg have tjent penge i andet kvartal.

Et stort opkøb har i andet kvartal givet underskud på bundlinjen hos Danmarks største forsikringsselskab, Tryg.

Ser man bort fra opkøbet, ville der i stedet have været et overskud - blandt andet takket være stigende indtægter. Det viser Trygs halvårsregnskab.

På bundlinjen har Tryg, der sidder på lidt over en femtedel af det danske forsikringsmarked, i andet kvartal fået et underskud på 63 millioner kroner.

Det er dog stærkt påvirket af opkøbet af det britiske forsikringsselskab RSA Insurance Group. Udgifterne fra den handel er således medregnet i resultatet.

Fraregner man udgifterne til opkøbet af RSA, så ville Tryg have haft et markant højere resultat på bundlinjen. Alene i andet kvartal er der nemlig afsat over en milliard kroner til opkøbet af RSA.

Morten Hübbe, der er koncernchef i Tryg, glæder sig over overtagelsen af RSA, som ifølge ham vil give det danske selskab større muskler på nabomarkederne.

- Opkøbet, som er historisk for Tryg, vil styrke selskabets position på det svenske og norske marked, siger Morten Hübbe i en skriftlig kommentar.

Med til at trække op i det resultat, som Tryg har kunnet offentliggøre, er højere præmieindtægter. Det er de penge, kunderne betaler for deres forsikringer.

I andet kvartal er præmieindtægterne endt på 6,1 milliard kroner. Det er otte procent højere end samme periode sidste år.

Væksten skyldes en positiv udvikling i både privat- og erhvervsforretningen.

Mens Tryg har sagt velkommen til RSA, så er der også blevet sagt farvel til den danske forretning i Codan.

Det har været aktiviteter, som Tryg overtog i forbindelse med opkøbet af RSA, og som Tryg har skullet skille sig af med for ikke at blive for store.

I halvårsregnskabet fra Tryg fremgår det, at salget af Codans danske forretning ventes afsluttet i første kvartal 2022.