Stort fald i rejser giver DSB underskud på 600 millioner

Det statsejede togselskab kommer ud af første halvår med et underskud før skat på 607 millioner kroner. I samme periode sidste år gik DSB's regnskab til sammenligning i nul.

Der har været et stort fald i antallet af togrejser under coronaudbruddet, og det har været en dyr omgang for DSB.

Der var knap 56 millioner rejser med DSB i årets første seks måneder. Det er 31 millioner færre rejser end samme periode i 2019.

DSB har gennem udbruddet kørt med stort set samme køreplan som normalt efter aftale med regeringen.

I flere måneder har der været restriktioner på den offentlige transport - herunder krav om afstand - som har gjort, at DSB ikke har kunnet fylde sine tog.

Samtidig blev befolkningen i starten af udbruddet opfordret til at blive hjemme og undgå unødvendige rejser - for eksempel opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) til at undgå familiebesøg i påsken.

De færre rejsende har også betydet, at DSB har tjent færre penge fra salg fra kiosker.

Samlet set er DSB's omsætning faldet med omkring 1,1 milliard kroner til 4,6 milliarder kroner.

Ud over indtægter fra billetter stammer DSB's indtægter primært fra støttekroner fra staten, som i første halvdel af året udgør knap to milliarder kroner.

For hele 2020 forventer DSB et underskud på omkring en milliard kroner. Det var også forventningen, da togselskabet offentliggjorde sit seneste regnskab i maj.

- Det er vores vurdering, at covid-19-pandemien også for resten af året vil have en betydelig negativ indvirkning på rejsetal og økonomi.

- Størrelsen af underskuddet er forbundet med stor usikkerhed og afhænger af, i hvilket omfang og tempo kunderne vender tilbage, skriver DSB i regnskabet.

DSB har tidligere sat et mål om, at det fra 2030 skal kunne klare sig uden økonomisk hjælp fra staten.