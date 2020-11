Se billedserie Skibsfører Jesper Kraft står på toppen af den 40 meter store kran, der bruges i forbindelse med bygning af den ny Storstrømsbro, sammen med ingeniør Rollo fra det italienske firma Fagioli.

Send til din ven. X Artiklen: Storstrømsbroen booster havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Storstrømsbroen booster havnen

Erhverv - 05. november 2020 kl. 12:45 Kontakt redaktionen

Tekst og foto: Claus Vilhelmsen

- Byggeriet af den ny Storstrømsbro betyder rigtig meget for Vordingborg Havn.

Havnens formand Paul A. Larsen (S) lægger tryk på »meget«, når han udtaler ordene og begrunder hvorfor.

- SBJV, som står for byggeriet, har bygget deres egen kaj ved havnen, som vi overtager kvit og frit, når de rejser. Kajen ligger i den sydlige ende af havnen, hvor vi udvider, siger han.

Men allerede nu giver det penge for havnen, at Storstrømsbroen bygges i form af afgifter.

- Alt, hvad der skal støbes, skal der betales skibs- og vareafgifter af. Så er der deres servicefartøjer. De ligger ved vores kajanlæg, og det koster en fast afgift, som havnen modtager, siger Paul A. Larsen.

Omkring 40 millioner Hvad kajanlægget helt præcist har kostet at bygge, er svært at få et svar på. Men havnedirektør Jan Jaap Cramer skyder på omegnen af 40 millioner kroner.

- Det er et skud, men jeg kan ikke vide det. Alt, hvad jeg kan sige, er, at vi er glade for at få overdraget kajanlægget, når Storstrømsbroen er færdig, og SBJV giver os det, siger Cramer.

Anlægget er 157 meter langt, og bliver den fjerde udvidelse af det, der tidligere blev kaldt Vesthavnen. Dermed bliver havnen en af de tre største i Nordeuropa, og med en dybde på 10,4 meter, kan de store skibe lægge til. Kun Køge og Kalundborg kan tilbyde noget tilsvarende på Sjælland.

Gode penge Skibsfører Jesper Kraft fremhæver, at havnen måske ikke kommer til at tilføre så mange arbejdspladser direkte til Vordingborg, men med de store industrier, der holder til på havnen, skal lægges alle dem, som arbejder med at laste og losse og køre til og fra.

- Det bliver til mange mand, når havnen er færdig. Mens byggeriet af broen er i gang, er det mest udenlandsk arbejdskraft, men der er også danske firmaer tilknyttet. Det er for eksempel Dansk Natursten, som lægger skærver til, Baltic Shipping, som sejler med gods, og Krinak, som har en halv snes fartøjer og arbejder med arealudlejning og godshåndtering, siger Jesper Kraft.

Mens broen bygges, skal de mange arbejdere fra udlandet også have et sted at bo, og det sker bl.a. på Sydhavnen og i hytter på Ore Strand Camping. De lægger penge i Vordingborgs butikker og er dermed med til at understøtte byen.