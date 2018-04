Storkonflikt-truede forbrugere ser lidt mere sort på økonomien

Den samlede indikator for forbrugertilliden ligger på 7,1 i april, hvilket er et fald fra 8,5 i marts. Og det kan måske hænge sammen med de højspændte overenskomstforhandlinger, vurderer Jonas Meyer, økonom i Dansk Erhverv.

- Det lille fald i forbrugernes forventninger skyldes blandt andet et lidt mindre optimistisk syn på familiens økonomiske situation - hvilket ikke kan udelukkes at have noget at gøre med risikoen for en storkonflikt, skriver Jonas Meyer i en kommentar.

En storkonflikt vil lamme store del af den offentlige sektor. Det vil koste de offentligt ansatte dyrt, fordi de ikke får løn under en konflikt. Konfliktstøtte fra fagforeningerne er i mange tilfælde lavere end den normale løn.

Bag tallene for forbrugertilliden ligger en undersøgelse, hvor omkring 1000 repræsentativt udvalgte danskere får stillet en række spørgsmål om deres økonomiske situation og planer.

Svarene er indsamlet i starten af april, hvor overenskomstforhandlingerne har foldet sig ud i Forligsinstitutionen.

Fra Danmarks Statistik lyder det, at det ikke kan udelukkes, at den truende storkonflikt spiller ind på forbrugernes vurdering.

Men det er usikkert, fordi de ikke bliver spurgt, hvad der ligger til grund for deres svar.

Desuden skal en ændring i en indikator fra en måned til en anden normalt være over fem for at være statistisk sikker, lyder det.

Men også Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken, vurderer, at truslen om storkonflikt har spillet ind på forbrugernes tillid til økonomien.

- Det virker måske ikke som et stort fald, men det dækker over, at der normalt er en positiv sæsoneffekt i april - forårets komme og alt det der.

- Renset for sæson faldt forbrugertilliden således fra 8,8 til 5,9 - det laveste niveau siden maj sidste år, skriver han i en kommentar.

Økonomerne frygter dog ikke for alvor, at forbrugerne vil holde igen med pengene og dermed sætte mindre skub i hjulene for dansk økonomi.

- Et niveau for forbrugertilliden på 7,1 er stadig et pænt niveau og peger også i retning af vækst i det private forbrug i de kommende måneder, skriver Jonas Meyer.

De seneste seks måneders gennemsnit i forbrugertilliden er 7,7.