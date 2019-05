Droner og kunstig intelligens skal hjælpe med at holde Storebæltsbroen vedlige. Ambitionen er at udbrede løsningen til hele verden.

Send til din ven. X Artiklen: Storebæltsbroen vil dele ny viden med hele verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Storebæltsbroen vil dele ny viden med hele verden

Erhverv - 02. maj 2019 kl. 06:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anders Spanggarrd

Foto: Sund & Bælt

Selv om Storebæltsbroen stod færdig for mere end 20 år siden, er det ikke slut med innovationen. Sund & Bælt er nemlig begyndt at bruge kunstig intelligens til at forudsige, hvornår betonen, som det meste af broen består af, har brug for at blive holdt ved lige.

Det sker ved at køre dronefotos af betonen igennem en objektgenkendelse i skyen. Lige nu testes løsningen også på både Lillebæltsbroen, Vejlefjordbroen og Øresundsbroen, og næste skridt er at udbrede løsningen til betonbroer over hele verden.

- Vores kernefokus var at få lavet en løsning til os selv for at effektivisere og forbedre vore inspektioner, men vi så ret hurtigt, at jo flere vi fik til at bruge løsningen, jo bedre blev den. Det har givet os incitament til at forsøge at udbrede løsningen til andre broer også, siger Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen, som gerne vil udnytte, at en digital løsning i skyen nemt kan skaleres og bruges af andre.

Indtil nu har Sund & Bælt brugt deres erfaringer fra at bygge Europas længste hængebro til at yde konsulenthjælp til andre, der bygger store infrastrukturværker. Men fordi den nye løsning med kunstig intelligens nemt kan bruges af flere - og kun bliver stærkere af det - håber Mikkel Hemmingsen, at betonbroer over hele verden vil overveje at bruge løsningen.

- Viden om Storebæltsbroen er altid blevet delt. Nu træder vi ind i et nyt kapitel af Storebæltsbroens forretning, når vi kan begynde at dele vores digitale løsning, lyder det fra Mikkel Hemmingsen.

De nye løsninger fra Sund & Bælt forventes på sigt at blive udbredt i både Europa og Asien.

Læs mere i Erhverv Sjælland