Se billedserie - I Danmark er kvadratmetre dyre, men ikke så dyre som i udlandet. De udenlandske virksomheder, vi arbejder med, er meget bevidste om at reducere kontorarbejdspladserne, så der kun er en tredjedel i forhold til antallet af medarbejdere, fortæller arkitekt og kreativ chef Mette Gravergaard fra Sweco Architects.

Store virksomheder: Slut med din faste plads ved eget skrivebord

Erhverv - 01. juli 2021 kl. 08:53 Kontakt redaktionen

Marianne Due En arbejdsplads ved dit eget faste skrivebord og måske dit helt eget kontor. Det bliver fortid flere og flere steder, for i dag indretter moderne virksomheder sig med færre arbejdspladser, end der er medarbejdere, og kontorlokalerne skal også have flere funktioner.

- Det kaldes for den »aktivitetsbaserede arbejdsplads« og tager udgangspunkt i, at arbejde ikke er et sted men en aktivitet, forklarer Mette Gravergaard, der i snart 20 år har arbejdet med spaceplanning og indretning som kreativ chef hos Sweco Architects.

Væk fra skrivebordet

Det er ikke nyt i Danmark, at man ikke har sin faste skrivebordsplads, men møder ind og tager den plads, der er ledig, og det er meget almindeligt i udlandet, men i Danmark er udviklingen ikke gået lige så hurtigt. Det vil ændre sig nu efter coronatidens lange periode med hjemmearbejde, vurderer Mette Gravergaard.

- Statistikker fortæller, at vi arbejder ved vores skrivebord 50 procent af vores arbejdstid. Resten af tiden er vi ude til møder, holder møder andre steder i huset, sparrer med kollegaer, eller måske arbejder vi hjemmefra, så på den aktivitetsbaserede arbejdsplads udnytter en virksomhed sine rum på flere måder, fortæller Mette Gravergaard og tilføjer, at det også er et spørgsmål om bæredygtigthed, for mange kontorkvadratmetre, der skal bruge lys, varme og vand, er dyre i drift - både når det handler om økonomi og om hensynet til klimaet.

Et sted at høre hjemme

Hos Sweco, hvor der i alt arbejder 1350 mennesker på kontorer i København, Aarhus, Silkeborg, Herning og Odense, er der også indrettet med færre arbejdspladser end ansatte. Når virksomheden er indrettet på den måde, er det vigtigt, at de forskellige teams har et fast sted, hvor de hører hjemme, da mennesker aldrig er så glade for forandring, forklarer Mette Gravergaard.

- Når man har vænnet sig til det, så fungerer det fint. Skrivebordet skal ryddes hver dag, og hos os har man sine ting i et skab og i en kurv. Kurven kan let hægtes på bordene ligesom du hurtigt kan tilslutte din computer. Vi har indrettet med 20 procent færre pladser, og her er stadig tomme skriveborde, fortæller hun.

Multifunktionelle lokaler

Det er ikke kun medarbejderne, der skal være fleksible, lokalerne skal også være multifunktionelle.

Kantinen skal for eksempel ikke kun bruges til frokosten midt på dagen men også være en arbejdslounge, hvor man kan sidde ved højborde og arbejde med sin computer og en kop kaffe eller holde et uformelt møde med en kollega, og der kan være områder med sofagrupper, hvor man kan trække hen for at læse materiale igennem. Møblerne og indretningen skal være så fleksible, at hele lokalet kan omdannes til et stort fest- eller konferenceområde med gode storskærme. På den måde bliver kantinen også en digital dagligstue, lyder forklaringen.

- De tendenser, vi ser, er, at virksomheder indrettes på mindre plads både i forhold til, at der er færre skriveborde, men også mindre skriveborde, så resten af arealet bruges til andre ting. Kantinen indrettes så lækkert, at den kan bruges til møder - også med kunder. Vi laver samarbejdszoner, hvor der er plads til at være mere social, når man skal sparre om en idé, og hvor man kan gå hen, så der er ro omkring skrivebordene, fortæller Mette Gravergaard.

Virksomhedens identitet

Det er også vigtigt, at farverne, lyset og kunsten på væggene er med til at understrege virksomhedens visuelle identitet.

- Det kan måles på antallet af sygedage, eller hvor nemt det er at rekruttere, hvis virksomheden udstråler, at det her er et cool sted at være, som du taler om med stolthed og gerne byder en god ven indenfor til en kop kaffe, hvis du en dag bliver hentet på din arbejdsplads, siger Mette Gravergaard.

Mere hjemligt

Det handler blandt andet om, at man skal føle sig hjemme på sin arbejdsplads, og derfor bliver kontorer ikke kun indrettet på mindre plads men får også et mere hjemligt udtryk.

- I vores samfund kan vi godt lide at gå op i vores arbejde, men vi ved også, at vi skal passe på vores fritid. Alligevel flyder arbejde og fritid mere og mere sammen, og det ser vi også i indretningerne, for virksomheden skal være et rart sted at være, siger Mette Gravergaard og fortæller, at forandringerne også flytter ind sammen med de nye generationer på arbejdsmarkedet.

- Den nye generation. De arbejder på en helt anden måde. De har aldrig været vant til at sidde ved et bord. Folk sidder i vindueskarmen og arbejder eller ved et cafébord, for arbejde er en aktivitet og ikke et sted, siger hun.