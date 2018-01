I Enemærke & Petersen er adm. direktør Henrik Mielke optaget af at forbedre produktiviteten og skære det væk, der er spild. Fokus i den aktuelle 2020-strategi er, at historien giver appetit på fremtiden - ikke mindst med tanke på, hvordan virksomheden kom ud af finanskrisen. Foto: Kenn Thomsen

Store sjællandske virksomheder skaber bedste nøgletal

11 procent af landets virksomheder med over 100 ansatte ligger på Sjælland uden for Storkøbenhavn, og karakteristisk for dem er, at de igen i 2016 - som i 2015 - leverede de tre bedste nøgletal ud af fire. Det viser Management Performance Survey 2017, som headhuntervirksomheden Alexander Hughes har udarbejdet.

- Jeg er bange for, at forklaringen på hvorfor sjællandske virksomheder leverer bedre på flere nøgletal end dem i Storkøbenhavn er ganske ordinær mere end et udtryk for, at sjællandske virksomhedsledere kan noget, som virksomhedsledere i Storkøbenhavn ikke kan. Det handler om fordelingen af virksomhedstyper. På Sjælland er der en større andel af produktionsvirksomheder, og de har typisk bedre nøgletal end service- og specielt handelsvirksomheder, som nu fylder mest i Storkøbenhavn, siger Evan Tolstoj Hansen, der er Managing Partner i Alexander Hughes. Han tilføjer: