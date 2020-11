Artiklen: Store nedskrivninger under corona sænker Nykredits overskud

Store nedskrivninger under corona sænker Nykredits overskud

Større nedskrivninger på udlån og flere udgifter har i de første ni måneder af i år givet et faldende overskud for Nykredit.

Det viser regnskabet fra Nykredit-koncernen, der er en af de største udbydere af boliglån på det danske marked.

I perioden frem til og med slutningen af september har Nykredit-koncernen i alt tjent 3,4 milliarder kroner. Det er et fald på 30 procent i forhold til i fjor.

Med til at trække overskuddet ned er nedskrivninger på udlån. Det er penge, som man ikke forventer at se igen og derfor kan betragtes som tab.

I år har Nykredit-koncernen haft nedskrivninger for to milliarder kroner. Det er næsten tre gange så meget som samme periode sidste år.

Nedskrivningerne skyldes især coronakrisen.

Ud af de to milliarder kroner, der er nedskrevet for i år, skyldes 1,8 milliarder kroner hensættelser til forventede tab som følge af coronaudbruddet.

Nykredit bemærker dog, at de realiserede tab relateret til coronasituationen fortsat er lave.

- Det skyldes kundernes generelt gode økonomi, effekten af statslige støtteordninger og udvidede faciliteter i den finansielle sektor, skriver Nykredit i sit regnskab.

Ud over kundernes sundhedstilstand kan Nykredit-koncernen også glæde sig over, at de seneste års kundetilvækst er fortsat i de første ni måneder.

Faktisk har der i både realkredit- og bankforretningen været kundetilgang og udlånsvækst, oplyser Nykredit.

- Særligt bankudlån er steget markant de seneste 12 måneder med en vækst på 11 procent siden ultimo september 2019.

- Samtidig stiger realkreditudlånet, hvilket også bidrager til stigende nettorenteindtægter.

- Omvendt ses også et pres på marginalerne, som følge af at flere og flere kunder vælger lån med fast rente og afdrag, skriver Nykredit i regnskabet.

Nykredit er en af landets største finanskoncerner og er med i den gruppe af banker, der er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Nykredit er det Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Kredit, Sydbank og DLR Kredit.