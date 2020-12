Se billedserie Undersøgelsen fra konsulentvirksomheden Implement viser, at der er store gevinster at hente ved at forbedre rengøringen ude i kommunerne. Foto: Forenede Service

Store gevinster ved bedre rengøring

Af Anders Spanggaard En undersøgelse, som konsulentvirksomheden Implement har gennemført i sensommeren 2020, viser, at der er store gevinster ved at forbedre rengøringen ude i kommunerne.

Undersøgelsen er foretaget i en periode under coronakrisen, hvor mange kommuner opgraderede rengøringen på eksempelvis skoler og daginstitutioner for at undgå smittespredning. Ifølge en af landets stør- ste rengøringsleverandører, Forenede Service, betones vigtigheden af at opretholde en høj standard for rengøring i fremtiden.

Administrerende direktør i Forenede Service, Hans Fog, siger:

- Ingen dør af en nullermand, men det gør man af dårlig hygiejne. Derfor skal vi alle have øjnene op for rengøringens betydning. Rengøring er en pint branche, og mange kommuner skærer ned på rengøring, men man kunne jo prioritere anderledes. Ved at prioritere området kunne man blandt andet forhindre influenza og anden sygdom og dermed spare penge på færre sygedage. Men sådan tænker man desværre ikke så mange steder.

Hans Fog tilføjer, at coronaen har vist, at rengøring kommer man ikke udenom. Det er godt, fordi smittebekæmpende rengøring har en gavnlig effekt på coronavirus - men også mange andre sygdomme.

I rapporten fra Implement pointeres det blandt andet, at 54 procent af alle sygemeldinger i Danmark skyldes infektioner, og at det samme gør sig gældende for knap 30 procent af alle sygedage. Infektioner er dermed med stor distance den væsentligste årsag til sygemeldinger på det danske arbejdsmarked.

Samme nytteværdi Forskning på området indikerer, at rengøring kan have samme nytteværdi i relation til smittespredning som eksempelvis en øget indsats for at få folk til at blive bedre til at vaske hænder, hvis rengøringen er udført korrekt og efter gældende professionelle standarder. Det skyldes blandt andet, at en øget indsats med rengøringen er nemmere at indføre, end det er at lære en flok børn at blive bedre til at vaske hænder.

- Tænk engang, hvis bedre rengøring kan gøre os mindre syge. Det her, håber jeg virkelig, er en øjenåbner, så vi kommer tidstyranniet og tendensen med kun at se på, hvad det koster, til livs. Vi skal have respekten for rengøringen og rengøringspersonalet tilbage, mener Hans Fog, administrerende direktør i Forenede Service.

I rapporten om undersøgelsen peges der på synlig rengøring som et tema, der kan bidrage til god rengøringskvalitet. Ifølge Hans Fog har rengøring været usynlig i de seneste 20 år, fordi den fortrinsvis foregår om aftenen og natten. Han glæder sig over, at rengøringen nu flere steder bliver rykket til dagtimerne.

- Synlig rengøring er absolut med til at skabe et bedre arbejdsmiljø, fordi det betyder, at vore medarbejdere arbejder på tider, hvor der er andre mennesker til stede. At have rengøringsjob om natten er ensomt, siger Hans Fog.

Han mener også, at det er meget gavnligt, at skoleeleverne ser rengøringspersonalet i det daglige. Når de kender rengøringsdamen, tænker de måske over, at de vil være omhyggelige med ikke at tisse ved siden af toi­letkummen.

Uddannelse er vigtigt I rapporten bliver der tillige peget på, at mere uddannelse af rengøringspersonalet, kan medføre højere kvalitet i arbejdet, lavere grad af nedslidning samt øget arbejdsglæde. Den er Hans Fog helt med på. Han vurderer, at de omkring 2300 ansatte i Forenede Service tilsammen i øjeblikket har 1500 uddannelsesdage om året. Men det kan måske blive til mere.

- I Forenede Service går vi meget ind for uddannelse. Det er også nødvendigt, hvis vi skal gøre rent på en smittebekæmpende måde, anfører Hans Fog.

Han håber meget, at undersøgelsen af rengøringens positive effekter kommer til at betyde, at kvalitet kommer til at vægte mere end bare kroner og øre i de kommende udbud af rengøringsopgaver.