16 flyselskaber lover, at de vil informere bedre og refundere penge hurtigere til passagerne, hvis de bliver nødt til at aflyse en afgang. (Arkivfoto).

Store flyselskaber lover hurtigere refusion ved aflysninger

16 større flyselskaber har forpligtet sig til hurtigere at refundere penge til forbrugerne, hvis der sker aflysninger af afgange.

Det sker efter dialog med EU-Kommissionen og nationale forbrugerorganisationer.

Det oplyser EU-Kommissionen torsdag.

Coronapandemien er en medvirkende årsag til den nye forpligtelse. Det skyldes, at mange aflysninger under pandemien har sat fokus på flyselskabernes praksisser.

Men nu lover 16 flyselskaber altså, at de vil informere bedre og refundere penge hurtigere.

Aftalen er godt nyt for forbrugerne. Det mener Didier Reynders, som er retskommissær i EU-Kommissionen. Han peger også på, at en udbredt brug af vouchers til nye billetter i stedet for refusion er fortid.

- I den tidlige fase af pandemien var der nogle flyselskaber, der skubbede vouchers over på forbrugerne. De handlede imod EU's regler for forbrugerbeskyttelse. Det var uacceptabelt.

- Efter vores fælles tiltag er jeg glad for, at de fleste af dem nu er gået med til at refundere disse vouchers. Jeg opfordrer myndigheder til at sikre, at de resterende flyselskaber også tilbyder penge tilbage for sådanne vouchers, siger han i en meddelelse.

Fremover kan passagerer stadig få vouchers, men kun hvis de eksplicit beder om det. Og de vil modtage bedre informationer om deres rettigheder, hvis en afgang bliver aflyst.

Samtidig vil flyselskaberne på deres hjemmesider, i mails og ved øvrig kommunikation tydeligere fortælle, hvilke muligheder en passager har i tilfælde af en aflysning.

Et netværk af forbrugerorganisationer hev i fællesskab med EU-Kommissionen i februar fat i de 16 flyselskaber, der oftest blev nævnt i klager fra passagerer.

Det er de 16 flyselskaber, som nu forpligter sig til bedre service.

Flyselskaberne er: Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling og Wizz Air.