Storbanker vil spare penge og undgå hvidvask ved at dele data

Når fem nordiske storbanker - herunder Danske Bank og Nordea - går sammen i et nyt "kend din kunde"-selskab, så er det dels for at spare tid og penge på administration, dels for bedre at kunne forebygge hvidvask.

Det forklarer Frank Vang-Jensen, landechef for Nordea i Danmark. For at forebygge hvidvask og anden økonomisk kriminalitet er banker forpligtet til at indhente oplysninger om deres kunder. Det vil de fem storbanker nu samarbejde om.

- Vi kan gøre livet lettere for vores kunder ved at genanvende data. Det er i første omgang rettet mod store og mellemstore selskaber, som ofte har bankforbindelse flere steder, siger han.

- Hvis de lagrer deres oplysninger i det nye selskab og giver tilladelse, så kan en bank tanke de oplysninger, frem for at selskabet skal gøre samme arbejde igen med at give informationer, tilføjer landechefen.

Oplysningerne kan være revisorerklæringer eller oplysninger om skat og regnskaber.

Jo mere viden bankerne har om kunderne, desto bedre bliver de i stand til at bekæmpe hvidvask og anden økonomisk kriminalitet, lyder det fra Nordea.

- Det er så op til hver enkelt bank at anvende de data i deres egne risikomodeller. Ansvaret for at bekæmpe hvidvask er fuldstændig glasklart fortsat de enkelte bankers, siger Frank Vang-Jensen.

Jeppe Kofod, ordfører for Europa-Parlamentets Særlige Skattesnydsudvalg (S), har netop udtrykt bekymring for, at bankerne kan benytte lejligheden til at undslå sig ansvaret for at bekæmpe hvidvask, når opgaver outsources.

Både Nordea og Danske Bank har fået massiv kritik i flere omgange for ikke at forhindre hvidvask.

Om Nordeas landechef mener, at sager om hvidvask kunne være undgået med den nye model, siger han:

- Det er et hypotetisk spørgsmål. Men vi forsøger hele tiden i en løbende rejse at forstærke vores arbejde med at bekæmpe hvidvask og finansiel kriminalitet.

Danske Bank har ikke ønsket at udtale sig om planerne på nuværende tidspunkt.

Ud over Danske Bank og Nordea er DNB Bank, Svenska Handelsbanken og Skandinaviska Enskilda Banken med i samarbejdet.

Samarbejdet er betinget af EU-Kommissionens godkendelse. Selskabet forventes etableret i andet halvår af 2018.