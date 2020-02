Den amerikanske storbank åbnede i en årrække falske konti og kreditkort til millioner af kunder. Det gjorde bankens ansatte for at opnå interne salgsmål.

Artiklen: Storbank får bøde på 21 milliarder for at snyde kunder i årevis

Storbank får bøde på 21 milliarder for at snyde kunder i årevis

Amerikanske Wells Fargo åbnede konti for kunder uden deres vidende for at opnå salgsmål.

Den amerikanske storbank Wells Fargo skal betale en bøde svarende til 21 milliarder kroner til det amerikanske justitsministerium og børstilsyn for at have svindlet med kunders oplysninger i årevis.

Det fremgår af en meddelelse fra banken, der er er USA's fjerdestørste.

Sagen strækker sig tilbage til perioden 2002-2016, hvor Wells Fargo åbnede millioner konti og kreditkort for kunder, der ikke havde bedt om det og ikke var vidende om det.

Det skete for at nå interne salgsmål. Kunderne blev opkrævet gebyrer for de konti, som de ofte slet ikke vidste, var åbnet i deres navn af bankens ansatte.

Som led i det har ansatte gjort sig skyldige i identitetstyveri, forfalskning af kontoudtog og underskrifter.

Bankens ansatte blev presset oppefra til at sælge produkter til kunder, som de slet ikke havde brug for.

Det var til trods for, at bankens motto i 2012 lød: "Vi starter med, hvad kunden har brug for - ikke hvad vi vil sælge til dem".

Mellemledere og den øverste ledelse var fuldt ud klar over salgsmetoderne.

Selv om ledere af interne undersøgelser allerede i 2002 kaldte fremgangsmåden en "voksende pest-sygdom", og en anden i 2004 sagde, at det var en "skrue uden ende", fortsatte det helt frem til 2016.

Ved at betale beløbet lukker Wells Fargo sagen og undgår at blive retsforfulgt. Sagen har allerede kostet to administrerende direktører jobbet.

Cirka en sjettedel af bøden vil gå til investorer, der har lidt tab på deres aktier som følge af sagen.

Wells Fargo skriver i en meddelelse, at det siden 2016 har ændret fundamentalt i sin ledelse, procedurer, kontroller og kultur, så der "aldrig vil kunne ske en gentagelse".

Banken havde allerede sidste år sat 3,9 milliarder dollar - svarende til 27 milliarder - af til at betale en bøde i sagen.