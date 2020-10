Se billedserie Steffen Kisselhegn har været sælger og leder i Circle K og sælger i If Forsikring, inden han kom til OK Køkkenrenovering som sælger, fordi jobbet harmonerede bedre med hvervet som byrådsmedlem. Foto: Anders Ole Olsen

Stor vækst i grønne køkkener

15. oktober 2020

Af Per Skovkjær Sand Steffen Kisselhegn har overtaget OK Køkkenrenovering i Midt- og Vestsjælland i et franchise-samarbejde med firmaets to stiftere per 1. oktober. Tidligere har han været sælger for firmaet, der har hovedsæde i Jylland og sælger fra 13 danske distrikter, samt i Nordtyskland og på Grønland. Overtagelsen af distriktet på Midt- og Vestsjælland sker i en tid med drøn på forretningen, fortæller Steffen Kisselhegn.

- Vi har haft megatravlt i coronatiden. Folk har gået hjemme og har haft tid til at kigge på tingene i deres hjem. Vi har solgt rigtig mange køkkener, fortæller han.

OK Køkkenrenoverings koncept er at udskifte de dele af køkkenet, som trænger, og lade resten være.

- Det vi er gode til er selve trædelen af køkkenet: Skabene og lågerne, fortæller Steffen Kisselhegn.

Køkkenet er grønt På den lidt længere bane giver øget klima- og miljøbevidsthed et rygstød til virksomheden.

- Det er grønt. Hvis dine skabe ikke fejler noget, så er der ikke grund til at skifte dem ud. Så kan vi i stedet lave nye låger og skuffefronter på én dag, fortæller den nye franchisetager.

Med grønt mener han bæredygtigt. Man kan godt få hvide låger. Økonomi spiller også ind.

- Fordelen ved vores koncept er, at det er billigere at renovere det eksisterende køkken end at købe et helt nyt, siger Steffen Kisselhegn.

Lågerne bliver produceret på mål på fire fabrikker i Jylland (Nykøbing Mors, Herning, Ikast og Silkeborg). OK Køkkenrenovering bygger også nye skabe og skuffer i Sorø, hvor det jyske køkkenfirma har haft lager i et par år. En ny låge koster fra 500 kroner og opefter, og de i alt tre sælgere sælger 10-12 køkkener om ugen på Midt- og Vestsjælland, vurderer Steffen Kisselhegn. Det er forskelligt, hvor meget hver kunde skal have lavet i køkkenet.

Bæredygtighed sælger Harry Brogaard, den ene af OK Køkkenrenoverings to direktører, er på adressen i Pedersborg i det nordlige Sorø denne dag. Han fortæller, at kunderne er begyndt at gå mere op i miljømærkninger og bæredygtighed. For eksempel laver firmaet linoleumslåger, som formulder, hvis man graver dem ned i haven. Den slags sælger.

- Vi slår mere og mere på, at det her er miljøvenligt og CO2-neutralt, siger Harry Brogaard.

De seneste år er virksomheden vokset med 15-20 procent om året, og det er også ambitionen fra 2020 til 2021, fortæller direktøren.

Han gør en dyd ud af at producere låger og bordplader i Danmark.

- Vi slås lidt mod polske låger, men dem tør jeg altså ikke bruge som leverandører, siger Harry Brogaard, der er bange for, at de er mindre stabile end danske leverandører.

- Vi giver 5 og 7 års garanti på vores produkter, og vi står med smerten, hvis fabrikken lukker. Derfor er det vigtigt, at vi har stabile leverandører, siger Harry Brogaard.

OK Køkkenrenovering leverede 62.000 skuffe- og lågefronter i 2019.

Flest kunder er over 50 år Sorøs nye forhandler og franchise-tager Steffen Kisselhegn fortæller, at der i hans distrikt på Midt- og Vestsjælland er klart flest kunder over 50 år.

- De har hus og have og det hele, og måske har de fået et nyt køkken tidligere, og nu vil de nøjes med at renovere, frem for at smide alt det gamle ud og købe helt nyt, forklarer han.

Men køkkenfirmaet er også begyndt at få de unge med, fortæller Steffen Kisselhegn.

Samme uge som avisen besøger ham har han været på kundebesøg ved en ung børnefamilie i Københavnsområdet, som var ved at renovere hus, og de var interesserede i fire underskabe og skuffer fra OK Køkkenrenovering, frem for et helt nyt køkken.

Corona øgede salget Under coronanedlukningen er omsætningen øget med 25-30 procent i forhold til normalen i OK Køkkenrenovering, fortæller direktør Harry Brogaard.

Folk der hvert år tager en tur til Gran Canaria har skullet finde noget andet at bruge pengene på, forklarer han.

- Jeg kan tage mig selv som eksempel. Den 11. marts, da Danmark lukkede ned, købte jeg drivhus.

- Mange stod med 30.000 kroner til en ferierejse og vidste ikke, hvad de skulle bruge dem til, siger Harry Brogaard.

En sælger i virksomheden var ude ved en kunde, der havde fået aflyst guldbrylluppet på grund af corona. Kunden kiggede op, hvor de nye køkkenlåger skulle hænge, og sagde: »Det er mit guldbryllup, der hænger der«.