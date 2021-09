Se billedserie Direktør og medejer Theis Elkjær (til højre) præsenterer her nogle af firmaets produkter sammen med salgschef Lars Offenbach Poulsen ved firmaets hovedkvarter i Kelstrup. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor vækst i det kunstige græs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor vækst i det kunstige græs

Erhverv - 13. september 2021 kl. 07:07 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Kunstigt græs vokser ifølge sagens natur ikke, men udbredelsen af det er i høj grad et vækstområde.

Det mærker man blandt andet hos firmaet Citylawn, der har sit hovedkvarter i Kelstrup, hvor også firmaet HJ Huse holder til.

Firmaet er nemlig ejet i fællesskab af Theis Elkjær, gennem mange år ansat hos HJ Huse, og HJ Huses indehaver John Møller Jensen.

HJ Huse har i mange år lavet kunstgræsbaner og sportsanlæg. Blandt andet stod man i sin tid for etableringen af det nye atletikstadion ved Nørrevangsskolen i Slagelse, og især indenfor de sidste fire-fem år har der været stor vækst med at lave kunstgræsbaner.

I foråret blev arbejdet med kunstgræsset dog skilt ud i et firma for sig, nemlig Citylawn.

- Nogle undrede sig over, at et byggefirma lavede kunstgræsbaner. Derfor fik vi oprettet firmaet med et navn, der mere fortæller, hvad vi beskæftiger os med, og det har da også virket positivt, fortæller Theis Elkjær, der udover at være medindehaver også er direktør i firmaet.

Stor vækst Han fortæller, at firmaet ved starten i marts, hvor man fik eget cvr-nummer, havde to-tre ansatte, men dette tal er allerede vokset til fem mand. Og de har ikke mindst haft travlt her i sommer.

- Vi laver opgaver over hele landet. Til selve jordarbejdet bruger vi underentreprenører rundt omkring, hvis det da ikke er her i området, hvor vi kan trække på HJ Huses mandskab, fortæller Theis Elkjær, der oplyser, at der findes omkring 10 firmaer indenfor området i hele landet.

Lige fra FC Midtjyllands stadion i Herning til Bavnehøj Idrætspark i det centrale København har firmaets folk været i sving med at lave store baner og specielle opgaver.

Også små striber jord ved virksomheder, hvor man ikke vil have ulejlighed med at slå græs, er en del af firmaets arbejdsområde, ligesom firmaet også har stået for den nyeste kunstgræsbane i Slagelse hos B73 på Hjorthøvej.

Private haver Også et stigende antal private haver får kunstigt græs, så ejerne slipper for at slå græs, pille mælkebøtter op og bekæmpe mos.

- I mange haver har man nogle pletter, hvor det kan være vanskeligt at gå græs til at gro, fordi der kommer for lidt lys. Her vælger mange den løsning at få etableret noget kunstigt græs, fortæller Theis Elkjær.

Firmaet kan også byde på et blandingsprodukt, nemlig Nordic Hybrid, der er en kombination af kunstgræs og naturgræs.

Overordnet set sælger man kunstgræs til tre hovedsegmenter; sport, landskab, leg og læring.

Et specielt produkt er underlag til robotplæneklipperens ladestation, hvor der normalt vokser meget ukrudt.

- Hvis man lægger vores »Robopark« kommer der ikke ukrudt op, og så fremstår området pænt uden stritter og totter. Produktet har stor succes i især Sverige, hvortil vi eksporterer adskillige paller hver måned, fortæller Theis Elkjær.

Firmaets produkter kan også kombineres med faldunderlag, hvis de skal benyttes på offentlige legepladser.