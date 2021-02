DSV Panalpina har omsat for 115,9 milliarder kroner i 2020. (ARKIVFOTO)

Artiklen: Stor travlhed under corona giver DSV Panalpina rekordomsætning

Stor travlhed under corona giver DSV Panalpina rekordomsætning

Sidste år har DSV Panalpina omsat for 115,9 milliarder kroner. Det er det største nogensinde for koncernen.

Selv om store dele af verden sidste år måtte lukke ned på grund af udbruddet af coronavirus, så var der stadig behov for at holde gang i forsyningskæden.

Det er kommet den danske transport- og logistikkoncern DSV Panalpina til gode. Det viser koncernens regnskab for 2020, der er offentliggjort onsdag.

Samlet har DSV Panalpina omsat for 115,9 milliarder kroner.

Det er første gang nogensinde, at koncernen har omsat for mere end 100 milliarder kroner i løbet af et år.

Med til historien hører det, at selskabet de seneste år har foretaget flere store opkøb, der har været med til at løfte omsætningen en del.

Den større omsætning sidste år har betydet, at DSV Panalpina samlet for året har tjent 4,3 milliarder kroner. Det er 15 procent mere end året før.

Ifølge Jens Bjørn Andersen, der er administrerende direktør i DSV Panalpina, kommer 2021 til at blive endnu et udfordrende år for koncernen.

- Men med vores stærke og fleksible forretningsmodel og de rette personer om bord, vil vi sørge for at holde vores kunders forsyningskæder flydende, siger Jens Bjørn Andersen i en skriftlig kommentar.