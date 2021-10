Stor regning for el og varme venter danskerne

Faktisk venter ekstraregninger for el og varme i tusindkronersklassen for ganske almindelige familier i huse og lejligheder.

Energikrisen har spredt sig som en steppebrand over de europæiske lande.

EU-landene har netop afsluttet et topmøde, hvor energikrisen var et af de varmeste emner.

Det lader dog ikke til, at EU har de store indgreb på bordet, men tirsdag mødes EU-landenes ministre for energi på et ekstraordinært møde, hvor sagen skal diskuteres.

Samtidig stiger priserne dag for dag.

Tue Patursson er fagekspert i byggeteknik og energi ved videnscenteret Bolius, som for en måned siden lavede en udregning, der påviste en årlig ekstraregning på el på cirka 2400 kroner for en normal husstand:

- Men det var for en måned siden, og i dag er vi nok nærmere på 3000 kroner, siger han.

Der skal både strøm til tv, spillekonsoller og computere og varme i radiatorerne, og en kombination af flere faktorer gør, at det lige nu er særlig dyrt.

Også selv om ens forbrug ikke er så meget større end alle mulige andres.

Coronakrisen har sat et kraftigt aftryk i priserne. I takt med genåbningen er efterspørgslen fløjet i vejret, men samtidig er udbuddet lavt.

Mindre vind og regn spiller også ind. Vindmøllerne har eksempelvis ikke leveret lige så meget strøm som håbet.

Og når det gælder gas, er der stor utilfredshed med Ruslands ageren.

Russerne sidder på en tredjedel af den gas, der bruges i Europa, og præsident Vladimir Putin har fået kritik for ikke at levere nok, selv om Europa trænger.

Samtidig er vi på vej ind i vintertiden, hvor der bruges mere el og varme.

Anders Stouge, viceadministrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Energi, mener dog ikke, at de høje priser i sig selv er bekymrende.

De er naturlige med efterspørgslen og udbuddet, siger han.

- Men man kunne være bekymret for, at man foretager andre indgreb end dem i EU's værktøjskasse, siger Anders Stouge.

Den giver mulighed for eksempelvis at ændre afgifter.

Borgerne kan også selv gøre noget for at sænke elregningen, siger Martin Salamon, cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

Det er en fornuftig idé at gå sine apparater i huset igennem. Er der gamle fjernsyn eller frysere, der sluger meget el, og som med fordel kan slukkes? Og kan man udskifte glødepærer med led-pærer?

Og så handler det også om at se på, om der findes bedre aftaler hos andre energiudbydere end de nuværende.

- Jeg vil mene, at der vil være en mærkbar forskel for de fleste. Blandt andet skiftet til led-pærer er noget, som forbrugerne typisk undervurderer betydningen af.

- Man kunne jo også sige, at i den her periode, hvor priserne stiger, bliver de besparelser, man opnår ved at kigge på de her områder, større. Så det er bestemt noget, man kan kigge på i sin efterårsferie, hvis man kan nå det, siger Martin Salamon.

Det er svært at vurdere, om de høje priser vil fortsætte på længere sigt, siger Tue Patursson fra Bolius.

- Generelt vil det nok falde. Men der kan komme de her ubehagelige perioder, hvor det bliver lidt dyrere.