Stor prisforskel på byggesager i danske kommuner

I Nyborg Kommune opkræves ikke et gebyr - det betales indirekte over skatten, mens behandlingen i Hørsholm Kommune koster 919 kroner i timen.

Der er stor forskel på, hvor meget borgere og virksomheder skal betale for at få behandlet ansøgninger om nye byggerier på tværs af de danske kommuner.

Det viser en opgørelse fra Dansk Byggeri.

Forskellen skyldes, at kommunerne selv kan vælge, om de vil tage et gebyr for byggesager, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri.

- Nogle vælger, at byggesagsgebyret skal være skattefinansieret. Andre siger, at det er den enkelte, som trækker på kommunens ydelse, som skal betale for den, forklarer han.

Byggesagsgebyret må ikke være en indtægt for kommunerne, men de kan vælge at gøre den skattefinansieret. Det er tilfældet i en ud af fem kommuner.

Hørsholms timepris på 919 kroner er den dyreste blandt kommunerne med direkte byggesagsgebyrer. Mariagerfjord er billigst med en pris på 312 kroner.

Ifølge Hørsholm Kommunes borgmester, Morten Slotved (K), skyldes den høje pris i kommunen den danske udligningslovgivning.

- Får vi 100 kroner ind i byggesagsgebyr, får vi lov til at beholde de 100 kroner.

- Hvis borgerne betaler 100 kroner mere i skat, så beholder vi 6 kroner, fordi der er en udligning på 94 procent.

- Så vi tager fuld betaling for den arbejdsopgave, vi skal udføre for borgerne i Hørsholm, siger han.

Gennemsnitsprisen blandt de kommuner, som opkræver et byggesagsgebyr, er 631 kroner i timen.

Det er stort set på linje med Dansk Byggeris bud på en fair pris, som lyder på 600 kroner.

Organisationen har dog ikke et problem med, at prisen er højere - så længe at tid og kvalitet er lige så, siger Torben Liborius fra Dansk Byggeri.

Bag den højere timepris i Hørsholm ligger, at der er flere specialister inde over processen, forklarer borgmesteren.

- Der er mange, som ønsker at få undtagelser fra gældende lokalplaner i Hørsholm, så der er mange specialister inde over byggesager, og det afspejler sig i vores pris, siger Morten Slotved.