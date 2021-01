Stor fusion skaber verdens fjerdestørste bilproducent

Det har taget over et år for de italiensk-amerikanske og de franske bilproducenter at få afsluttet deres aftale til 52 milliarder dollar (over 320 milliarder kroner).

Forhandlingerne blev vanskeliggjort af covid-19-pandemien. Der var først planer om at gennemføre fusionen i oktober 2019, hvor det var målet at skabe en gruppe med et årligt salg af omkring 8,1 million biler.

Aktier i Stellantis vil blive udbudt i Milano og Paris mandag og i New York tirsdag.

Gruppen får den administrerende PSA-direktør, Carlos Tavares, som topchef.

Der er nu fokus på, hvordan Tavares vil klare store udfordringer, som gruppen står overfor. Det gælder blandt andet for megen produktionskapacitet og dårlige resultater på det kinesiske marked.

FCA og PSA har sagt, at Stellantis kan spare fem milliarder euro på de årlige udgifter uden at lukke fabrikker. Investorer venter spændt på at høre nærmere om, hvordan det skal ske.

Marco Santino fra konsulentfirmaet Oliver Wyman, siger, at Tavares har vist, at han er en handlingens mand frem for en ordets mand. Så analytikeren venter ikke, at der blive offentliggjort detaljerede handlingsplaner.

Den franske stat, der er blandt de største aktionærer i PSA Group, kommer til at besidde en aktiepost på 6,2 pct. i Stellantis gennem banken BPI France.

Hovedaktionæren bliver Exor, der er ejet af den hovedrige italienske Agnelli-familie, der er en af de oprindelige stiftere af Fiat. Agnelli kommer til at sidde på 14,4 pct. af aktierne.