Stor fitnesskæde hyrer 500 personer til at tjekke coronapas

Det har fået kæden Fitness World til at hyre knap 500 personer, der skal hjælpe med arbejdet. Det fortæller administrerende direktør Morten Bentzen.

Når landets fitnesscentre torsdag igen kan slå dørene op, er en af betingelserne, at der skal tjekkes coronapas hos kunderne.

Fitnesskæden, der har omkring 180 centre i Danmark, har cirka 4500 ansatte. Det stiger altså i en periode med mere end ti procent.

- Det var ikke noget, vi lige selv kunne håndtere, siger direktøren, der glæder sig til igen at kunne byde kunderne indenfor.

- Det er en glædens dag. Det er en dag, vi har ventet på - både som organisation og medarbejderne, men jeg håber også, at de mange medlemmer har glædet sig, lyder det.

Det er en genåbningsaftale, der blev indgået natten til tirsdag, som betyder, at fitnesscentrene kan genåbne fra torsdag.

Foruden at coronpasset skal tjekkes, så er det også et krav, at centrene er bemandet i hele åbningstiden, ligesom der skal sprittes af og holdes afstand.

Direktør Morten Bentzen fortæller, at der har været god tid til at forberede sig, så der er styr på både tjek, afstandskrav og sprit.

Han fortæller, at der er tydelige markeringer i centrene, så afstandskravet kan overholdes, ligesom der er mulighed for at spritte af.

- Og så vi har på vores app gjort, så man live kan se, hvor mange der er i centret på det pågældende tidspunkt.

- Til at starte med vil den vise antallet lige nu. Men når vi får mere data, vil man begynde at kunne se et mønster i det, siger han.

Det kræver, at man har downloadet appen, før man indgår i optællingen.

Han fortæller, at der under sidste åbningsperiode kun blev afvist medlemmer på grund af pladsmangel i et til to centre - og det skete i det tidsrum, hvor der normalt er flest i centrene.

Også de forskellige træningshold, som kæden udbyder, kan starte igen fra torsdag. Der må dog maksimalt være 25 personer.