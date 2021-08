Se billedserie Per Refsgaard overtog Ergotec for 15 år siden og er både direktør og ejer af virksomheden. Her ses han i Ergotecs produktionshal. Foto: Jens Wollesen

Stolespecialisten Ergotec i førersædet

Erhverv - 30. august 2021 kl. 06:50 Kontakt redaktionen

Mens nogle virksomheder er blevet ramt med en forhammer af coronaen, er der andre, som har reddet på corona-bølgen og kan glæde sig over opdrift, siden virussen ramte Danmark. Én af dem er Stolespecialisten Ergotec, som i det seneste regnskabsår har opnået en fremgang i omsætningen på 25 procent. Der har været rift om de ergonomiske stole fra det velrenomerede firma, som har hovedsæde i Osted.

Det er 35 år siden, at Ergotec blev grundlagt. Per Refsgaard har været med i mere end 30 år, blandt andet som salgskonsulent, indtil han overtog firmaet for 15 år siden.

Han er både ejer og direktør, og med 14 medarbejdere, salgskontor i Helsingborg i Sverige og tre showrooms ligger virksomheden lunt i svinget.

Hoved-hjørnestenen er Ergotec, og for fem år siden udvidede firmaet med Stolespecialisten, der omfatter en webshop.

Store kunder Lad os tage Ergotec først. Ergotec er specialist i ergonomi. Og ser man på Top 100 af danske produktions-virksomheder, er der rigtigt, rigtigt mange af dem, som bestiller specialdesignede arbejdsstole hos Ergotec. For firmaet er kendt for at levere godt håndværk, tilpasset det aktuelle miljø og sågar den enkelte medarbejder.

Novo Nordisk, Novo Science, Radiometer og Statens Serum Institut er blot et lille udsnit blandt kunderne:

- Vi sælger mange stole til forskningslaboratorier. Københavns Universitet forsker i vacciner, og SSI har fået voldsomt øget aktivitet. Det kan vi mærke på vores afsætning, fortæller Per Refsgaard.

Ergotec udvikler og producerer sadelstole, laboratoriestole, klinikstole, industristole og meget mere i Osted.

I en stor produktionshal på cirka 2000 kvadratmeter tilvirkes de specialdesignede stole. Her ligger stabler af sæder og skumplader til stolene. De »skræddersys« til den enkelte ansatte hos kunderne.

- Skum sørger for den rigtige facon, støtte, holdbarhed, blødhed og stabilitet. Stolene sendes herefter til en ekstern polstrer, forklarer Per Refsgaard.

Førende i Danmark Ergotec er i dag førende i Danmark, når det gælder arbejdsstole til alt fra tandlægepraksisser til laboratorier, industri, børnehaver og ikke mindst jobcentre. Her gælder det om at designe stolene til blandt andet mennesker i flexjob, skånejob og andre, som har brug for en helt særlig stol for at kunne komme i arbejde igen.

Ergotec har flere salgskonsulenter, der kører ud med to stolebusser i Danmark og besøger laboratorier, tandlæger og store virksomheder.

Man bliver voldsomt glad Det andet ben i virksomheden er Stolespecialisten, der importerer særlige stole fra blandt andet Tyskland og Holland, samt også fra den danske virksomhed Farstrup.

Otium-stolene er blevet et brændvarmt emne herhjemme. Markedet er i kraftig vækst for de store, komfortable elektriske løftestole.

- Når man bliver gammel og svag, bliver man voldsomt glad for sådan en stol, for den giver den ældre friheden tilbage. Den løfter personen op på benene, så han eller hun pludselig kan rejse sig og tage fat i rollatoren og gå videre, forklarer Per Refsgaard.

Stolespecialisten forhandler mange typer af denne geniale type stol, der med en slow-motion katapult-effekt får den siddende op at stå. Den ældre eller delvist handicappede bliver dermed selvhjulpen. Stolene koster 12.000-25.000 kroner. Og med den livskvalitet, brugen af sådan en stol fører med sig, er der ikke noget at sige til, at den er på vej til stor popularitet, både hos private og på ældrecentre og bosteder.