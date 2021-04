Artiklen: Større salg i USA er med til at sikre vækst for McDonald's

McDonald's har solgt godt med burgere og pomfritter på hjemmemarkedet i USA i de første tre måneder af 2021.

Det bidrager stærkt til, at den amerikanske fastfoodkæde har kunnet løfte sin samlede omsætning i perioden. Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab.

Omsætningen stammer fra de cirka 40.000 restauranter, som McDonald's har liggende rundt om i verden. Omkring en tredjedel af dem ligger i USA.

Tilsammen er der på restauranterne blevet solgt for lidt mere end 31 milliarder kroner i første kvartal. Det er en stigning på ni procent i forhold til sidste år.

En stor del af forklaringen på det forbedrede salg er den globale genåbning i forlængelse af coronapandemien. Som følge af genåbningen er der nemlig en del restauranter, herunder dem fra McDonald's, som igen har kunnet tage imod kunder.

Særligt i USA er kunderne strømmet til McDonald's-restauranterne. Alene her er salget steget med 13,6 procent i forhold til samme periode sidste år.

I en kommentar til regnskabet siger Chris Kempczinski, der er administrerende direktør i McDonald's, at han er særligt glad for, at kæden nu er tilbage på de niveauer, der var før coronapandemien.

- Vi havde i første kvartal af 2021 et globalt salg, der overgik det fra første kvartal af 2019. Også selv om der fortsat er restriktioner mange steder af verden, siger Chris Kempczinski.

Blandt andet takket være det stigende salg i første kvartal lykkedes det også for McDonald's at tjene flere penge end samme periode året før.

Overskuddet efter skat endte på lidt over 9,4 milliarder kroner. Det er en vækst på 39 procent sammenlignet med sidste år.