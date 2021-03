Større fokus på varebiler og sikkerhed

- Vores biler har to airbags som standard, og vi kan se, at der er en trend i forhold til, at kunderne for eksempel en mindre håndværker tilvælger sikkerhedsudstyr som et aktiv i forhold til de medarbejdere, der skal bruge bilerne. Sikkerheden og det, at du interesserer dig for at undgå skader og ulykker bliver et argument, men det er ikke altid økonomien tillader at du kan tilkøbe sikkerhedssystemerne for eksempel, hvis du har en stor flåde af biler, siger Ib Jakobsen og fortæller, at der i bilbranchen arbejdes videre for at påvirke det politiske system i forhold til at få oprettet standarder for sikkerhed i varevogne.