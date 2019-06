Se billedserie AquaGreen har et komplet anlæg fordelt to containere stående på DTU Risø. Her ses Claus Thulstrup ved tørringsanlægget.

Stinkende slam forvandles til energi og gødning

Det hele begyndte en aften, hvor Claus Thulstrup, direktør i AquaGreen sad sammen med en god ven, som er direktør for et af verdens førende landbaserede anlæg for fiskeopdræt i det nordlige Norge. Vennen fortalte om de problemer, der er med at komme af med slammet fra anlæggene. Slammet kommer fra fiskenes afføring og uspiste rester af fiskefoder.

Claus Thulstrup er oprindeligt uddannet som elektroingeniør og har derfor ikke så meget forstand på slam, men han tændte alligevel på problematikken. De to venner udviklede sammen en idé om at bruge det organiske materiale i slammet til at drive en tørrings- og forbrændingsproces, der har sit afsæt i pyrolyse, som er en kemisk spaltning af et materiale ved hjælp af varme (ild), uden tilførsel af ilt.

- Slam fylder meget og er dyrt at komme af med. Slammet indeholder 80 procent vand, så det gælder om at få det tørret, så det ikke fylder så meget. Vi kommer derfor slammet ind i en tørremaskine, hvor det bliver tørret ved hjælp af vanddamp, der er mere end 120 grader varmt. Efterfølgende bliver restproduktet fra tørringen puttet ind i en pyrolyseovn, hvor det varmes op til 650 grader, og i den proces bliver restproduktet fra tørringen omdannet til såkaldt biochar, der indeholder op til otte procent fosfor og derfor er god gødning på markerne, forklarer Claus Thulstrup.

Han fik tidligt i forløbet kontakt til DTU Kemiteknik på DTU Risø ved Roskilde, som har hjulpet med at udvikle ideen og skaffe penge til udviklingen. Samarbejdet har tillige resulteret i, at virksomheden AquaGreen bor på Risø.

Produktet biochar, der er slutprodukt efter tørring og pyrolyse af slam, er som nævnt velegnet som gødning på markerne. Men varmer man biochar yderligere op med vanddamp får man aktivt kul ud af processen. Aktivt kul er dyrt i indkøb og bruges eksempelvis i luftfiltre, der fjerner luftgener fra rensningsanlæg.

Der er med andre ord mulighed for at udvinde biochar, aktivt kul og energi fra slammet. Hele processen fra ildelugtende,

vandholdigt

slam til biochar eller aktivt kul kan køre uden tilførsel af energi udefra.

- Der frigives nogle gasser fra slammet under pyrolyseprocessen, og de gasser bruger vi en forbrændingsovn, der både skaffer energi til tørringen med vanddamp og pyrolysen. Derudover er der energi til overs, som kan sendes ud i fjernvarmenettet, forklarer Claus Thulstrup.

AquaGreen har bygget en prototype af anlægget, som står på Risø, og flere tørreanlæg som er i drift i Norge. Men det er vanskeligt at skaffe fiskeslam i Danmark, så derfor begyndte man at se sig om efter andre anvendelsesmuligheder end fiskeslam. Og her kommer slam fra rensningsanlæg ind som en oplagt mulighed. I dag køres slammet fra rensningsanlæg direkte ud på markerne, og det er bestemt ikke gratis, da landmændene tager betaling for det. Derudover er der tegn på, at det på sigt kan blive forbudt at køre spildevandsslammet ud på markerne. I Holland og Tyskland er det allerede forbudt, fordi man ikke ønsker rester af plast, hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller smidt ud i naturen. Et forbud vil sandsynligvis brede sig til hele EU, og det vil skabe et stort marked for løsninger, der kan nedbryde de forurenende stoffer og gøre det muligt at recirkulere næringsstoffer i slammet til naturen på en sikker måde.

- Vi har allerede haft et pilot anlæg med både tørring og pyrolyse til at køre ved et stort rensningsanlæg i Odense. Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) efterspurgte gode ideer til at løse slamproblematikken omkring rensningsanlæg, og vi slog til, fordi det er en god måde at prøve vores idé af på. Projektet i Odense er nu slut, men snart stiller vi et pilot anlæg op i Egå ved Århus til fremstilling af aktivt kul, fortæller Claus Thulstrup, direktør i AquaGreen.

På Risø står der et fuldt anlæg fordelt i to containere. Anlægget er mobilt og kan flyttes rundt i Danmark, så man kan prøve det af flere steder.

