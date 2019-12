Stillads-ejer: Mit stillads er blevet væltet med vilje

- Der har altså været nogen inde og lave hærværk og vælte det her stillads. Hvem det er, ved jeg ikke. Men jeg er sikker på, at det har været nogle stilladsarbejdere, siger FM Stilladsservices ejer, Mikael Iversen

- Der ligger tydelige beviser for der ligger et stort tovværk, som de har væltet stillads med.

Han fortæller, at stilladset er blevet skruet løst fra den bygning, som det stod op ad. Samtidig er der monteret et tovværk i toppen af stilladset. Ifølge Mikael Iversen er det tydeligt, at det har været brugt til at hive stilladset til jorden.

Det indikerer ifølge Mikael Iversen, at de personer, som har hevet det ned, ved, hvad de laver. Det kan ifølge Mikael Iversen udføres af to til tre personer.

- Der behøver ikke at være flere, siger han.

Politiet efterforsker fortsat, hvorfor stilladset er væltet. Men interessen er større end det normalt ville være, forklarer vagtchef Jesper Frandsen.

- Der er ikke umiddelbart noget i vejret, der ser ud til at have givet anledning til det, siger Jesper Frandsen.

- Vi er meget omhyggelige og gør lidt ekstra ud af undersøgelsen, fordi der har været stilladskonflikt.

I starten af december væltede stilladsarbejdere et stillads på Nørrebro, der gennem længere tid har været genstand for en faglig konflikt.

Mikael Iversen er dog helt uforstående for, hvis hans stillads skal være revet ned som led i en faglig konflikt.

- Der kan være ikke noget faglig konflikt på den sag. Jeg er et legalt firma. Jeg er medlem af stilladssektoren af Dansk Byggeri. Og mine medarbejdere er medlem af Stilladsklubben og 3F, siger han.

Han estimerer at udgifterne for at rydde det væltede stillads op, samt at genopføre et nyt for at fuldføre sit arbejde, kommer til at koste ham en halv millioner kroner.