Still going strong: Johan og Anders har solgt huse i 80 år

13. februar 2018

Velkommen til RealMæglerne, står der på døren.

I 1982 startede Johan Vive sin ejendomsmæglerforretning op hjemme i stuen på Dalgårdsvej i Faxe.

- Men der var fem centimeter for lavt til loftet, sagde Arbejdstilsynet, så jeg måtte ikke have ansatte. Så købte jeg den lille kasse med fladt tag på Rønnedevej, og her er jeg så blevet med forretningen siden. Vi sidder i tilbygningen lige nu, for der var behov for mere plads, siger han.

Johan Vive fyldte 77 i november, og Anders Skinnerup har rundet de 62. Ingen ville se skævt til dem, hvis de valgte at sige: Nu har vi altså været her, og nu trækker vi stikket og går på pension. Men det har ingen af dem planer om.

- Hvad skulle jeg lave, hvis jeg ikke solgte huse? Sidde derhjemme og læse hele dagen? Det blev jeg da hurtigt træt af. Når jeg er på ferie, så savner jeg noget at beskæftige mig med, og jeg spiller ikke golf. Jeg gik på pension for mange år siden, men man må jo gerne arbejde ved siden af, og jeg tror ikke, min hustru ville bryde sig om at have mig trissende rundt derhjemme hele dagen, siger Johan Vive.

- Jeg elsker at møde nye mennesker, og det gør jeg jo i det her job hver eneste dag. Da jeg startede i branchen i 80'erne, havde vi nok 100 fremvisninger på en dag, så vi havde meget travlt. I dag foregår rigtig meget på nettet, og folk får mindre og mindre brug for en ejendomsmægler. Selv om meget af mit job i dag er skrivebordsarbejde, så er jeg stadig meget glad for det. Jeg har droslet lidt ned, så jeg nu kun arbejder fire dage om ugen, siger Anders Skinnerup.

