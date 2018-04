Stigende fragtrater giver gevinst til Mærsk-aktionærer

Dermed har de hårdt prøvede aktionærer i Mærsk fået lidt gode nyheder, lyder det fra senioranalytiker ved Sydbank Morten Imsgard.

Han forklarer, at opmærksomheden er rettet mod den transformation, som koncernen forsøger at gennemgå de kommende år.

- Man skal se det fra et lavt udgangspunkt. Mærsk har de seneste år været udfordret. De har i to år leveret regnskaber, der ikke kan betragtes som tilfredsstillende på nogen måde, siger han.

- Generelt set må man sige, at hvis man har været Mærsk-aktionær i mere end lige den sidste måned, så er man hårdt prøvet. Det har ikke været nogen fest.

Ifølge aktieanalytiker hos Spar Nord Mikkel Duus-Hansen skyldes Mærsks gode april en stigning i indtjeningen fra fragten af containere.

- Kursstigningen for A.P. Møller-Mærsk har fundet sted inden for den seneste uge efter nyheder om en tilpasning af flåden og en uventet stor stigning i fragtraterne, fortæller han.

Ifølge Morten Imsgard har kursstigningen ikke ændret ved usikkerheden på Mærsks fremtid.

- For mig at se er det en kortsigtet gevinst. Fragtrater svinger meget op og ned. Det er en hårfin balance i et marked, hvor der er rigtig mange skibe, som skal fyldes op på daglig basis, siger han.

Han peger også på, at mildere toner mellem USA og både Nordkorea og Kina kan have givet investorer mere mod på Mærsks forretning på kort sigt.

- Der skal ét tweet fra Donald Trump til, at der er fornyet frygt for, at en handelskrig kan sætte den globale efterspørgsel i stå. Så Mærsk opererer på et skrøbeligt fundament, siger analytikeren.

Selv om aktiehandlerne har set med mildere øjne på Mærsk i april, har intet dog rykket ved en usikker fremtid ifølge Morten Imsgard.

- Morgendagens Mærsk er for mig at se stort set ukendt for investorerne, siger han.