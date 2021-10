Stigende chippriser øger Samsungs overskud

Det oplyser selskabet i en foreløbig regnskabsmeddelelse til børsen i Seoul fredag.

Omsætningen i de tre måneder frem til oktober ventes at være øget med ni procent til 73 billioner won. Ifølge en talsmand for selskabet er det den højeste omsætning nogensinde i et kvartal for Samsung Electronics.

Det forventede overskud på driften er samtidig det højeste siden tredje kvartal 2018.

Det er stigende priser på hukommelseschips til computere og mobiltelefoner. Også fremgang i salget af skærme til producenter af blandt andet mobiltelefoner og fjernsyn ligger bag den positive udvikling.

Apple, der er en af Samsungs største kunder, har eksempelvis øget sine bestillinger af skærme op til selskabets lancering i september af den nye iPhone 13-serie.

Samsung oplyser ikke noget om, hvordan de enkelte forretningsområder har klaret sig som for eksempel salget af mobiltelefoner. Det endelige regnskab for tredje kvartal bliver offentliggjort senere på året.

Samsung Electronics er flagskibet i det enorme Samsung-konglomerat, som er langt det største af de familiekontrollerede koncerner, der dominerer sydkoreansk erhvervsliv.

Gruppens totale omsætning svarer til en femtedel af Sydkoreas bruttonationalprodukt, der er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi.

Sydkorea er den 12. største økonomi globalt.