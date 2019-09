? Jeg vil påstå, at alle kvinder kan fungere som chauffører i en virksomhed som Dantra. Selvom jeg er den eneste kvinde, føler jeg mig fuldstændig som en del af kliken, når vi sidder og snakker over walkien, siger Cecilie Kongerslev. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Stigende chaufførmangel: Branchen vil have flere kvinder bag rattet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stigende chaufførmangel: Branchen vil have flere kvinder bag rattet

Erhverv - 19. september 2019 kl. 06:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Katrine Wied For Cecilie Kongerslev starter arbejdsdagen mellem klokken 4.00 og 5.30. Heldigvis er der ikke længere end en halv meter fra, hvor hun sover, til hvor hun arbejder i førerhuset i sin Volvo. Bag rattet i den store lastbil kører hun det meste af dagen mellem Helsingborg i Sverige og biogasanlæg i hele Danmark med jernklorid i tanken. Den 24-årige fredericianer er i lære som chauffør i transportvirksomheden Dantra A/S i Køge. Uddannelsen tager treogethalvt år, og hun elsker livet som chauffør.

- Alt ved jobbet er spændende. Jeg har kontrollen over en stor lastbil, ansvaret for at godset kommer sikkert frem og ikke mindst, at tidsplanen holder. Det sætter selvfølgelig store krav til mine evner til at tilrettelægge arbejdsugen og opretholde et fornuftigt flow. Samtidig er det afslappende, at der ikke er en, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre hele tiden, siger Cecilie Kongerslev.

Fra mandag til fredag bor hun i sin lastbil og har så weekenderne til at være sammen med venner og familie.

er er dog ganske få unge i almindelighed og kvinder i særdeleshed, der vælger samme uddannelsesvej som Cecilie Kongerslev. Mellem én og to procent af alle danske chauffører er kvinder. Til sammenligning udgør kvinder 15 procent af chaufførerne i Sverige.

Branchen vurderer selv, at Danmark vil mangle 2500 chauffører om få år, og derfor har Transportens Udviklingsfond og Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond nu nedsat en task force, der skal komme med konkrete ideer til, hvordan man får flere kvinder til at blive chauffører.

- Den helt store udfordring er, at chaufførbranchen desværre er forholdsvis ukendt. I en rangering af 99 erhverv efter prestige ligger vi chauffører nummer 11 fra bunden. Og det er ærgerligt. Dels for samfundet, da chauffører er uundværlige i et fungerende erhvervsliv, men også for de unge, som per automatik afskriver en ellers spændende uddannelse og en karriere, der byder på udfordringer og hvor to dage aldrig er ens, mener Bent Levring, der er transportleder i Dantra A/S.

Cecilie Kongerslev vidste fra begyndelsen, at hun med sit karrierevalg trådte ind i en verden, hvor kvinder er et særsyn. I halvandet år har hun dog kun oplevet positiv respons på den baggrund.

- Jeg havde aldrig gættet, at der fulgte 120 nye fædre med, da jeg skrev under på uddannelseskontrakten. Alle mine kolleger er så søde og er fra dag ét kommet med masser af fif og tricks. Jeg tager det hele med og skriver alle guldkornene ned i en notesbog, forklarer Cecilie Kongerslev og uddyber:

- Jeg vil påstå, at alle kvinder kan fungere som chauffører i en virksomhed som Dantra. Selvom jeg er den eneste kvinde, føler jeg mig fuldstændig som en del af kliken, når vi sidder og snakker over walkien. Der er et supergodt sammenhold chauffører imellem - både internt i Dantra og med alle de andre kolleger, jeg møder ude på jobbet. Hvis vi kunne nedbryde fordommene, er jeg sikker på, at mange flere kvinder vil have det på samme måde som jeg.