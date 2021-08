Statsministeren afviser at blande sig i sygeplejerskekonflikt

Både regionerne og sygeplejerskerne mener, at mulighederne for at løse den igangværende konflikt på sygeplejerskernes område ved forhandlingsbordet er udtømte.

Men hvis de håber, at regeringen kommer dem til undsætning, må de væbne sig med tålmodighed. For statsminister Mette Frederiksen (S) har ingen hensigt om at blande sig i den konflikt.