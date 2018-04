Statslig topforhandler: Parterne snakker - og det er godt

Det siger Flemming Vinther, der er topforhandler for de ansatte i staten, lørdag formiddag kort før klokken 11.

Forhandlingerne startede fredag morgen klokken 10 og har altså været i gang over et døgn.

- Natten har været lang. Men hvis det er det, som skal til, så er det det, der skal til.

- Vi er i dialog, og tingene er ikke gået fra at være svære til at være super nemme i løbet af natten, men vi snakker sammen, og det er i sig selv godt, siger han.

En aftale på det kommunale område faldt på plads fredag, mens der blev bundet en knude på det regionale område med en aftale natten til lørdag.

Det statslige område er således det eneste, hvor de offentligt ansatte endnu ikke har fået nye overenskomster.

Tiden vil vise, om løsningerne på de tre knaster - løn, lærernes arbejdstid og den betalte spisepause - på de andre områder kan overføres til det statslige, siger Flemming Vinther.

- Det må vi se, hvis vi når frem til en enighed. Men vi har det nu med at gå vores egne veje, hvis det er det, som skal til, siger han.

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) forhandler på vegne af lønmodtagerne i staten. På den anden side af bordet sidder innovationsminister Sophie Løhde (V).

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne og medlem af CFU, mener, at det har forandret forhandlingerne, at der nu kun forhandles på ét område.

- Nu skal man ikke rende fra den ene forhandling til det andet.

- Nu har vi isoleret set kunnet fokusere på staten siden klokken tre i nat, forklarer Qvistgaard, der også sad med ved forhandlingsbordet på det kommunale og regionale område.

Ingen af de to forhandlere vil gætte på, hvornår forhandlingerne er færdige - eller fortælle noget om, hvad der er på bordet i "Forligsen", hvor forhandlingerne ledes af forligsmand Mette Christensen.

- De der detaljer holder vi inden for Forligsinstitutionen. Der er ingen grund til at ryge i fængsel eller i krig med Mette herinde en af de sidste dage, vi sidder her, siger Flemming Vinther.

Forligsmandens udsættelse af den varslede storkonflikt udløber dog 1. maj. Er parterne ikke nået til enighed her, kan en statslig strejke træde i kraft 6. maj og en lockout 12. maj.