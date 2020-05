Statens regning til kriseløn overgår forventninger

Det viser data fra Erhvervsstyrelsen udtrukket 27. april. Styrelsen tager forbehold for, at der er et "mindre antal ansøgninger", som endnu ikke indgik i datasystemet 27. april.

Kriseramte virksomheder i Danmark har ansøgt om lønkompensation for mindst 6,7 milliarder kroner i forbindelse med regeringens hjælpepakker til erhvervslivet under coronakrisen.

Dermed kan beløbet vise sig at være endnu større.

Erhvervsministeriet skønnede i midten af april, at udgifterne til lønkompensation ville ligge på 6,5 milliarder kroner.

I marts var forventningen, at omkostningerne blot ville beløbe sig til 3,8 milliarder kroner.

Dermed vil omkostningerne overskride den seneste vurdering, såfremt alle virksomhederne får udbetalt pengene.

27. april var der sendt 2,8 milliarder kroner til udbetaling.

Fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) lød det onsdag den 29. april, at forventningen var, at ni ud af ti virksomheder ville få lønkompensation inden fredag den 1. maj i en "slutspurt" sidst i april.

Det vides endnu ikke, hvorvidt det er sket.

Mindst 1286 har søgt om kompensation for faste omkostninger som for eksempel husleje.

Det lave antal kan skyldes, at ansøgningerne først skal igennem en revisor, før de kan sendes afsted, men den præcise grund vides ikke.

27. april var der ikke udbetalt støtte til nogen af ansøgerne om kompensation for faste udgifter.

Simon Kollerup har under coronakrisen mødt kritik fra virksomheder, organisationer og den borgerlige opposition for at nøle med udbetaling af lønkompensation.

Særligt op til 1. maj har virksomhederne været presset. Især sikkerhedsprocedure, som ansøgningerne skulle igennem, har været et problem i forbindelse med udbetalingen.

Et led i strategien for en hurtigere udbetaling af lønkompensationen er at udsende pengene uden at kontrollere ansøgningerne.

De vil dog blive udsat for en efterkontrol, så man sikrer sig, at ingen snyder med hjælpepakkerne.

Erhvervsstyrelsen har ansat flere end 250 medarbejdere for at sætte fart på udbetalingen af kompensationen.