Staten vil lade firmaer slippe for renter på ubetalt skat

Skattestyrelsen vil lade de hårdest ramte virksomheder slippe for at betale gebyrer og renter af A-skat og AM-bidrag, der ikke er betalt - eller bliver betalt - i marts. Det sker for at hjælpe under det pres, som coronavirus har lagt på erhvervslivet.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er helt afgørende for regeringen, at virksomheder og lønmodtagere kommer så sikkert som muligt gennem den ekstraordinære krise, vi står i.

- Der er behov for, at vi tager alle midler i brug, så vi kan hjælpe danskerne gennem disse udfordringer, skriver skatteminister Morten Bødskov (S).

Regeringen og Folketinget har allerede godkendt, at betaling af A-skat og AM-bidrag i april kan udskydes.

Men den 31. marts for store virksomheder og den 14. april for små- og mellemstore virksomheder er der deadline for betaling af A-skat og AM-bidrag for marts. Det er den deadline, det altså nu bliver billigere ikke at møde.

- Virksomhederne står og mangler likviditet (rede penge, red.) lige nu. Så det virkede mærkeligt, at man ikke havde udskudt skattebetalingerne, der falder lige nu.

- Så vi er glade for, at regeringen har lyttet og fundet en teknisk løsning, der gør, at virksomhederne kan udskyde skattebetalingen, siger skattepolitisk chef i Dansk Erhverv Jacob Ravn.

Firmaer, der ikke har indbetalt i marts, vil normalt blive pålagt renter og gebyrer. Men de vil nu kunne søge om at blive undtaget for det.

Der findes en regel, der fritager firmaer for renter og gebyrer af ubetalt A-skat og AM-bidrag under særlige omstændigheder. Det mener Skatteministeriet, at den nuværende situation udgør.

Det er dog ikke alle virksomheder, der kan blive fritaget for renter og gebyrer. Virksomheden skal være ramt af den nuværende krise og regeringens tiltag.

Virksomheder, hvor det gør sig gældende, er eksempelvis frisører, restauranter eller biografer, der er blevet tvangslukket.

Fritagelsen for gebyrer og renter gælder ikke for ubetalt moms for marts, da moms betales bagud og dermed af penge, der allerede er kommet i kassen.