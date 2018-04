Stat og regioner tager endnu en omgang sene forhandlinger

Selv om forhandlere ved middagstid fredag landede en overenskomstaftale for det kommunale område, er der igen lagt op til sene forhandlinger i Forligsinstitutionen for både de statslige og regionale forhandlere.

En flok trofaste fagforeningsfolk hepper fredag aften fortsat foran Forligsinstitutionen, som de seneste uger har været centrum for forhandlingerne om overenskomstaftaler for de offentligt ansatte.

Der er endnu ikke landet en aftale for de statsligt ansatte, og der mangler en delaftale på det regionale område.

Topforhandler for arbejdsgiverne på det regionale område Anders Kühnau fortæller fredag kort før klokken 21, at der stadig arbejdes på en aftale.

- Jeg kan ikke sige, hvad vi konkret forhandler omkring, men vi er stadig i gang med at forhandle. Forhåbentlig lander vi snart en løsning, så vi får alle med på det regionale område, siger han.

- Vi bruger den tid, der skal til, og skal vi bruge natten med, så gør vi det.

LO-grupperne indgik natten til onsdag en aftale med de regionale arbejdsgivere.

FTF, der blandt andet er hovedorganisation for lærere og sygeplejersker, og Akademikernes Centralorganisation (AC) valgte dog at sige nej tak til den aftale.

De er utilfredse med, at arbejdsgiverne ikke vil skrive den arbejdsgiverbetalte spisepause ind i overenskomsten.

Forhandlingerne på det regionale område er dog flyttet ud af forligsmandens regi, selv om de rent fysisk foregår i Forligsinstitutionen.

Forhandlerne har ikke lang tid til at blive enige om en aftale, for sidste deadline er på tirsdag den 1. maj.

Forliget på det kommunale område gælder for de kommende tre år og giver de ansatte en lønramme på 8,1 procent. Desuden er der aftalt en sikring af den betalte spisepause for alle grupper.

Det er også en del af aftalen, at det såkaldte privatlønsværn afskaffes. Det betyder, at lønudviklingen i det private ikke kan løbe hurtigere end i det offentlige. En reguleringsordning skal fortsat sørge for, at de to følges ad.

Aftalen indeholder dog ikke en arbejdstidsaftale for lærerne, men i stedet en undersøgelseskommission, der skal se på området i løbet af næste overenskomstperiode.

Det har ellers været en af de helt store knaster i forhandlingerne, hvor fagbevægelsen blandt andet stod samlet bag et krav om en ny arbejdstidsaftale til lærerne.