Stærk krone presser Nationalbanken til ny rentesænkning

For at svække kronen, der har ligget stærkt over for euroen, sænker Nationalbanken nu sine allerede negative renter yderligere.

- Rentenedsættelsen sker på baggrund af Nationalbankens køb af valuta i markedet, skriver Nationalbanken.

En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at holde fastkurspolitikken over for euroen. Altså at sikre at kursen er nogenlunde den samme hele tiden.

Og det er da også derfor, at Nationalbanken i en situation, hvor økonomien buldrer derudaf, jobmarkedet er presset, huspriserne stiger og inflation pludseligt er en ting igen, sænker renten.

- Nationalbanken har et mandat og kun et. Og det er at sikre fastkurspolitikken over for euroen. Og vi har set det seneste stykke tid, at kronen har ligget til den stærke side, og at Nationalbanken har solgt danske kroner.

- Så nu vil man ændre dynamikken lidt ved at sænke renten, så det bliver mindre attraktivt at holde danske kroner, siger chefanalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj.

Sydbank skriver i en kommentar, at Nationalbanken siden februar har solgt for næsten 50 milliarder kroner for at svække kursen. Og estimerer, at der er solgt for 20-25 milliarder kroner i september.

Der er dog tale om en relativt lille rentesænkning, der hovedsageligt har betydning for store spekulanter i markedet.

Udsvinget i prisen på en euro er mindre end en øre og rentesænkelsen bør heller ikke gøre det stor for de renter, bankerne giver.

- Det kan godt betyde, at de danske renter falder lidt. Men det vil ikke betyde store renteændringer.

- Det betyder heller ikke noget for valutakursen, for vi taler om minimale ændringer. Så når man skal ud at rejse, så skal man stadig groft sagt gange med 7,5, siger Mikael Olai Milhøj.