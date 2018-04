Stadigt mere dansk landbrugsjord er økologisk

- Jeg er glad for, at mange landmænd fortsat gerne vil prøve kræfter med økologien, skriver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt, at vores landbrugserhverv kan producere de fødevarer, som forbrugerne i Danmark og på vores eksportmarkeder efterspørger.

Ifølge Landbrug & Fødevare betyder væksten, at 9,3 procent af det danske landbrugsareal nu er økologisk.

Organisationen fortæller videre, at der ved udgangen af 2017 var 3635 økologiske landbrugsbedrifter i Danmark, en stigning på 296.

- Opgørelsen viser, at der er en markant udvikling i gang i erhvervet, hvor flere landmænd er kommet i gang med at udnytte det potentiale, vi har både herhjemme og internationalt med voksende salg af økologiske varer, skriver direktør for Landbrug & Fødevare Karen Hækkerup i en pressemeddelelse.

Størst har væksten været i Region Sjælland, hvor der sidste år kom 20 procent mere økologisk landbrugsjord.

- Der har blandt andet været en markant vækst i produktionen af gartneriafgrøder. Det viser, at økologien nu også er blevet mere interessant i områder, hvor der ikke er så mange husdyr, men primært planteavl, skriver Landbrug & Fødevare.

Mens der ikke er kommet mere specifikke tal for det økologiske landbrug for 2016 viser Danmarks Statistiks database en klar udvikling inden for økologien de sidste ti år.

I de ti år frem til 2016 steg antallet af opdrættede økologiske svin fra 82.328 til 283.118. Og antallet af opdrættede økologiske høns steg fra 966.512 til 2.569.163.

- Den udvikling viser, at forbrugerne nu i stigende grad også efterspørger økologiske fødevarer; selv i de kategorier, hvor der er en betydelig merpris, skriver Karen Hækkerup.