Spotify håber på sød musik: Lurer på børsnotering i USA

Streamingtjenesten Spotify har planer om at blive noteret på børsen på Wall Street i New York.

Det amerikanske nyhedsbureau Bloomberg skriver dog, at Spotify i december ansøgte det amerikanske børstilsyn om at få lov til at komme på børsen i første kvartal i år.

Selskabet selv har ingen kommentarer til de to mediers oplysninger.

Sidste år blev Spotify vurderet til at have en markedsværdi på 19 milliarder dollar (117 milliarder kroner).

Det svenske musikmedie oplyste i juni, at man har mere end 140 millioner aktive brugere. Omkring 60 millioner betaler for et abonnent og slipper dermed for reklamer.

Det er dermed den største spiller på markedet. Den nærmeste konkurrent, Apple, har omkring 30 millioner betalende kunder.

Da Spotify for to år siden hentede omkring 500 millioner dollar i ny kapital, blev selskabet værdisat til 8,5 milliarder dollar (omkring 52 milliarder kroner).