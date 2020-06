Se billedserie Udenfor har den gamle kro fået en ordentlig overhaling i farven. Den var mørkerød, da Michael Lerner købte den. Foto: Thomas Olsen

Spøgelseskro forvandlet til bed & breakfast

Erhverv - 04. juni 2020 kl. 10:19 Af Tekst: Anne Wandahl Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To helt nye senge er redt op og klar til gæster. Fra sofaen i værelset kan man se malerier på væggene eller kigge ud på dagen gennem glasdørene til en helt ny terrasse.

- Og derovre i hjørnet sad Torben Lenager og spillede, engang jeg var her til en julefrokost for 10-12 år siden, fortæller ejendomsinvestor Michael Lerner.

Han står i Benløse Kro i en rest af de gamle selskabslokaler.

- Min far og mor holdt flere fester her. Jeg har også været her for at spise med mine forældre og mine børn, da de var mindre, siger Michael Lerner.



Alle værelser er forskelligt indrettet. Foto: Thomas Olsen



Han deler dermed minder mage til tusinder af andre mennesker, hvis liv og mærkedage, den gamle kro har været samlingssted for i mange år.

Nu er den i stedet nyåbnet som samlingssted for gæster på en lille snes værelser i Ringsted Bed & Breakfast.

Konkurs Kroen blev tilbage i september 2017 efterladt ulåst med fri adgang til alt inventar inklusive kasseapparat, dankortterminal, dækkede borde og mad i køkkenets køleskabe.

Det rystede mange, at et stykke historie ophørte på den bratte måde, da den tidligere ejer gik konkurs med Benløse Kro og Gyrstinge Skovkro uden for Ringsted.

I næsten et helt år stod kroen i Benløse som et forladt mørkt spøgelseshus. Michael Lerner købte den med overtagelse 1. august 2018, og hans håndværkere har brugt over halvandet år på den gennemgribende forvandling fra kro med store lokaler og restaurantkøkken til værelser i flere størrelser med eller uden eget bad og køkken.

For de rejsende Michael Lerner har selv minder fra fester og selskaber i den gamle kro, men det er ikke mest derfor, han købte den.

- Jeg har længe ønsket at lave en bed and breakfast. Jeg købte kroen, fordi den ligger centralt på Sjælland lige ved Vestmotorvejen, siger Michael Lerner.

Og det gør kroen velegnet til den målgruppe af gæster, som han mest havde i tankerne til en bed and breakfast i den gamle kro, nemlig tilrejsende håndværkere med opgaver på Sjælland, handelsrejsende, finansfolk og i det hele taget folk fra erhvervslivet, som skal til møder eller andet på Sjælland.

Turister er også velkomne, men de stod ikke øverst på Michael Lerners målgruppeliste. Ringsted Kommune er ikke en stor turistkommune, og de attraktioner, som dog findes i kommunen og omegn, kan som oftest opleves på en dag. De kræver ikke overnatning.

En dyr drøm Michael Lerner vil ikke ud med, hvor mange penge, han har investeret i at bygge kroen om til bed and breakfast.

Men købsprisen er ingen hemmelighed.

- Konkursboet var ikke videre fleksibel på prisen. Jeg gav 2,8 millioner kroner, og det var for dyrt. Her var meget nedslidt. Men jeg stillede det som betingelse, at alt inventar skulle være væk inden overtagelsen. Jeg var ikke interesseret i noget af det, så det blev solgt på en auktion, inden jeg overtog, fortæller Michael Lerner. Derfor slap han for også at have udgifter på at få al inventaret slæbt ud og skaffet af vejen.

Nu er det jo en bed and breakfast, men porcelæn, kaffekopper, køkkengrej i fælleskøkkenet og alt andet udstyr til at spise og drikke er nyt. Det er senge, sengetøj og badeværelser også. Derimod er andre møbler en skønsom blanding af nyt og gammelt. Værelserne er alle forskelligt indrettet med antikke møbler og genbrugsting, som skal medvirke til at gøre den gamle kros nye tilværelse til et sted, folk har lyst til at opholde sig i, når de ikke er ude på de gøremål, der har bragt dem til Sjælland.



Michael Lerner købte kroen, og omdannede den til Bed & Breakfast, fordi den ligger centralt på Sjælland lige ved Vestmotorvejen. Foto: Thomas Olsen