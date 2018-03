Se billedserie Actee laver simuleringsspil til organisationsudvikling og forandringsledelse. Spillerne kan godt have en fysisk spilleplade, men det meste foregår online. Her ses Leif Sørensen (bagerst) med nogle af sine medarbejdere.

Spil får ny viden til at hænge fast

Erhverv - 22. marts 2018 kl. 05:40 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny viden eller accept af forandringer kan have svært ved at blive integreret, når man også skal nå sit daglige arbejde. Forskning viser, at langt de fleste reagerer positivt på spilelementer. Ganske enkelt, fordi det er sjovt. Og når læring er sjov, optages den bedre.

Det er filosofien bag Actee i Roskilde, som udvikler simuleringsspil til organisationsudvikling og forandringsledelse. Lærings-spillene bruges i 22 lande og har over 22.000 slutbrugere.

Virksomheden hed tidligere Relation Technologies, men for et år siden blev 40 procent solgt til investoren Jacob Wandt.

Jacob Wandt står bag regnskabssystemmet e-conomic, som i 2013 blev solgt for 761 millioner kroner til HgCapital.

I forbindelse med, at Jacob Wandt er blevet investor, er der blevet lavet en helt ny forretningsplan.

- Vi valgte at holde det hemmeligt i et år og fokuserer herefter på online-delen, fortæller direktør og indehaver, Leif Sørensen og pointerer, at en software-virksomhed skal have et navn, man kan huske.

Her havde Relation Technologies sin svaghed.

- Det var super svært at finde et godt navn. Det skulle handle om læring, og det skal kunne gå på engelsk, siger Leif Sørensen.

Actee er en forkortelse af at være aktiv, og tee er en lille hjælper eller en, som coacher en anden.

Virksomheden blev etableret i 2010, og Actee har et væld af forskellige spil, som virksomheder eller konsulenter kan bruge.

Det kan eksempelvis være, at to afdelinger i en virksomhed skal lægges sammen. Medarbejderne bliver udsat for et spil, hvor virksomheden kan finde ud af, hvilke reaktionsmønstre flest medarbejdere har.

Det kan give en HR-afdeling viden om, hvor de skal sætte ind for at få succes med at lægge afdelingerne sammen.

