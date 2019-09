Spies pauser salg af rejser efter Thomas Cook-konkurs

Spies stopper midlertidigt salg af rejser, skriver netmediet Standby.dk.

Thomas Cook, som er Spies' britiske moderselskab, er natten til mandag gået konkurs.

- Vi har indstillet salget, fordi vi lige nu afventer en afklaring på vores flyselskab, siger Jan Vendelbo, administrerende direktør for Spies i Danmark, til Ritzau og tilføjer:

- Når vi ikke har et flyselskab til at flyve vores gæster ud, så føles det ikke godt over for vores kunder at sælge rejser, før vi har en garanti for, at Thomas Cook Airlines Scandinavia kommer ud at flyve.

Spies er en del af den nordiske afdeling Thomas Cook Northern Europe.

Ifølge Standby.dk flyver 95 procent af deres gæster med Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Flyene i Thomas Cook Airlines Scandinavia hører hjemme i det engelske selskab Thomas Cook Airline, som er gået konkurs.

Spies har lukket for salg af alle rejser på ubestemt tid.

Der kan foreløbigt ikke sættes tidspunkt på, hvornår det igen bliver muligt at booke ferie gennem Spies, lyder det fra den administrerende direktør.

- Det er umuligt at sige, men der arbejdes på højtryk for at finde løsninger. Jeg vil måske tro, at det sker enten senere i dag (mandag, red.) eller i morgen (tirsdag, red.), men det er svært at sige.

Mandag er omkring 1400 danske passagerer berørt af konkursen hos Thomas Cook.

Da selskabet kastede håndklædet i ringen natten til mandag, havde det omkring 600.000 rejsende på udenlandske destinationer.

Hvordan situationen ser ud for danske feriegæster tirsdag, er endnu ikke til at sige, lyder det fra Jan Vendelbo, som tilføjer, at Spies tager en beslutning i løbet af mandag eftermiddag.