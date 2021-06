Se billedserie - Både som foredragsholder og som arrangør er det vigtigt og meget værdifuldt at få feedback, men det kan være besværligt at sætte spørgeskemaer op eller, hvis du kun holder et oplæg en gang om året, så ved du måske ikke, om du stiller de rigtige spørgsmål. Bagefter skal du også kunne aflæse svarene, og det kan være svært at få noget overskueligt ud af et langt regneark, fortæller Anders Colding-Jørgensen. Foto: Alex Buck

SpeakerScore vil sætte standarden

Erhverv - 21. juni 2021 kl. 09:10 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Ambitionerne er store og hele verden er markedet, når evalueringsværktøjet SpeakerScore til efteråret er klar til at blive markedsført. Det fortæller direktør Finn Kemp Hessellund fra IT-virksomheden ITCI i Ganløse.

SpeakerScore er et gratis værktøj, som foredragsholdere eller arrangører af foredrag og events kan bruge til at evaluere deres indsats eller arrangement. Det er udviklet af Finn Kemp Hessellund og forfatter, adfærdspsykolog og foredragsholder Anders Colding-Jørgensen.

- Både som foredragsholder og som arrangør er det vigtigt og meget værdifuldt at få feedback, men det kan være besværligt at sætte spørgeskemaer op eller, hvis du kun holder et oplæg en gang om året, så ved du måske ikke, om du stiller de rigtige spørgsmål. Bagefter skal du også kunne aflæse svarene, og det kan være svært at få noget overskueligt ud af et langt regneark, fortæller Anders Colding-Jørgensen.

FAKTA SpeakerScore.

Et gratis feedback-værktøj for foredragsholdere og arrangører.

Udover feedback fra publikum kan systemet også bruges til at indsamle mailadresser og testimonials, dele dokumenter og slideshows og få nye tilmeldinger til nyhedsbreve fra systemet Mailchimp.

Udviklet af adfærdspsykolog, forfatter og foredragsholder Anders Colding-Jørgensen i samarbejde med programmør og direktør Finn Kemp Hessellund fra ITCI, Ganløse.

Ejes i dag af Finn Kemp Hessellund. Fire faste spørgsmål I systemet SpeakerScore har Anders Colding-Jørgensen og Finn Kemp Hessellund til gengæld defineret fire faste parametre, som foredrag skal performe på. Deltagerne bliver derfor opfordret til at svare på: Hvor godt levede foredraget op til dine forventninger? Hvor interessant synes du, det var? Hvor værdifuldt var foredraget for dig, og hvor godt blev foredraget præsenteret? Besvarelsen har form af en rating mellem 0 og 100 procent.

- Alle foredrag bliver evalueret ud fra de fire samme spørgsmål, og så får vi et tal, der er det direkte gennemsnit, og det kalder vi din »SpeakerScore«, forklarer Anders Colding-Jørgensen.

- Hvis man får en score, der ikke er så god, så kan man arbejde med at forebedre sit foredag. Ofte har man selv en ide om, hvad der ikke gik så godt, men folk kan også give kommentarer, og det er med til at tegne en profil af foredragsholderen, siger han.

Enkel kommunikation Indsamlingen af evalueringen kan ske med det samme ved at dele et link allerede under ens oplæg. Systemet kan også bruges til at opsamle mailadresser til nyhedsbreve eller efterfølgende dele slides direkte til deltagerne. Deltagernes kommentarer kan også bruges som testimonials.

- Hele ideen er, at det skal være snydenemt. Du opretter dit foredrag med dato og navn, trykker på en knap og deler et link, siger Anders Colding-Jørgensen og understreger, at oplysningerne indsamles på foredragsholderens lukkede profil.

- Evalueringen bliver ikke vist til nogen med mindre du selv deler den. Det kan både være skadeligt for ens foredragsforretning og følelsesmæsisgt sårbart at få en dårlig kommentar, så folk deler de gode kommentarer og skjulder de dårlige, og det skal de også have lov til, for det er ikke en gabestok men et værktøj, siger Anders Colding-Jørgensen.

Bruges internationalt SpeakerScore har eksisteret siden 2019, og nuværende version er gratis. Det er endnu ikke så udbredt i Danmark, men bliver brugt internationalt i blandt andet Indien, Sydafrika, Australien og det øvrige Europa. Finn Kemp Hessellund er nu eneejer af systemet.

- Det sidste halvandet år har der ikke været så mange, der holder foredrag på grund af corona, men det er en god ide, og vi står der, hvor der skal investeres i udviklingen, og det skal markedsføres noget mere, så vi får flere til at bruge det, siger Finn Kemp Hessellund.

- Og så arbejder vi med udvikle en premium funktion, som der skal betales for, så der bliver en gratis version med tilkøb af ekstra funktionaliteter. Optimalt vil vi gerne sætte en standard for, hvordan vi evaluerer foredrag, og hvor foredrag og foredragsholdere kan sammenlignes på tværs, og hvis det lykkes for os, så kan det få stor udbredelse, siger direktøren.